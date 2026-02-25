Nuevos registros audiovisuales difundidos revelan que Adrián Villar estuvo en el edificio donde reside su pareja, Francesca Montenegro, pocas horas después del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano. Las imágenes muestran que efectivos policiales llegaron al lugar; sin embargo, no se produjo ninguna detención pese a tratarse de un caso ocurrido dentro del periodo de flagrancia.

El material también registra que Adrián se reunió previamente con su padre, Rubén Villar, y su madrastra, Marisel Linares, en un parque cercano al inmueble. Posteriormente, un agente ingresó al edificio y salió minutos después sin intervenir al conductor, hecho que ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento adoptado tras el atropello del 17 de febrero.

Efectivos de la PNP no detuvieron a Adrián Villar en casa de su enamorada

De acuerdo con las imágenes difundidas, los agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al edificio donde vive Francesca Montenegro luego de que se reportara la ubicación de Adrián Villar. En el registro se observa que uno de los policías ingresa al inmueble y, tras una breve permanencia, se retira sin realizar ninguna intervención.

Minutos después, otro efectivo policial llegó al lugar para tomar fotografías del departamento de la influencer. En paralelo, la madre de Villar apareció en la zona y se reencontró con su hijo en plena vía pública.

Las imágenes viralizadas han despertado varias interrogantes debido a que el conductor era señalado como responsable del atropello a Lizeth Marzano, ocurrido esa misma mañana, lo que situaba el caso dentro de las primeras horas posteriores al hecho.

Adrián Villar atropelló a Lizeth Marzano

El atropello ocurrió la mañana del 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, mientras Lizeth Marzano realizaba su rutina de trote. Las cámaras de seguridad muestran que el vehículo conducido por Adrián Villar invadió el carril por el que se desplazaba la deportista y la impactó violentamente, lanzándola más de 20 metros debido a la fuerza del golpe.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima y abandonó el lugar, según se aprecia en el video que hoy forma parte de la investigación. El registro audiovisual permitió reconstruir la secuencia del hecho y confirmar la participación del automóvil implicado en la muerte de la joven atleta, cuyo caso ha generado amplia indignación en la opinión pública.