Adrián Villar podría recibir 8 años de prisión por la muerte de Lizeth Marzano, estima Fiscalía

Imputan a Adrián Villar por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente | Justicia TV

La Fiscalía estimó que Adrián Villar Chirinos (21) podría enfrentar una pena de hasta 8 años de prisión tras ser acusado por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el 27 de febrero en San Isidro. Durante la audiencia de impedimento de salida del país, el fiscal le atribuyó los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

"Haciendo una sumatoria de penas, aproximadamente podríamos hablar de una pena no menor de ocho años de prisión", señaló el fiscal adjunto provincial Henry Santiago Zavaleta Polo.

Fiscalía imputa a Villar por muerte de deportista

Según el Ministerio Público, el investigado cruzó la luz roja, invadió el carril contrario, arrolló a la deportista y abandonó la escena sin prestarle auxilio. La víctima murió horas después en el Hospital Casimiro Ulloa, a causa de un traumatismo encéfalo craneano severo.

El organismo precisó que los hechos se enmarcan en los artículos 111, 126 y 408 del Código Penal, que tipifican el homicidio culposo agravado por el uso de vehículo motorizado, la omisión de socorro y la fuga del lugar del accidente, con sanciones de 4 a 8 años de prisión.

Asimismo, detalló que el impacto ocurrió en la intersección de la avenida Camino Real con la calle Juan Cavero, en San Isidro, y que el automóvil continuó su marcha a alta velocidad, desprendiendo autopartes. Esta conducta impidió realizar exámenes para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Medida de impedimento de salida

El Poder Judicial dictó 9 meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar. La medida se contabiliza desde el 23 de febrero y vencerá el 22 de noviembre de 2026. La resolución fue emitida por el 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a pedido del Ministerio Público.

Entre los elementos presentados figuran el récord migratorio del investigado, con viajes frecuentes a Chile, Estados Unidos, Colombia, México y España, además del acta de intervención policial, la inspección técnico-policial del lugar, el acta de levantamiento del cadáver y el certificado de necropsia, que confirma la causa del deceso. El Ministerio Público subrayó que la disposición busca evitar que el acusado abandone el país mientras duren las diligencias.

Durante la audiencia, Jefferson Moreno, abogado de Villar, indicó que su patrocinado se allanó al pedido de impedimento de salida. El letrado destacó que ha “colaborado” con la investigación, al presentarse voluntariamente y cancelar un viaje programado. No obstante, la Fiscalía sostiene que acudió a la PNP después de las 48 horas establecidas para la flagrancia.