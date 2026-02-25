HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Marisel Linares si sabía que Adrián Villar conducía su auto tras el choque | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Fernando Llanos indignado tras imágenes de Marisel Linares y Adrián Villar juntos: "El fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya"

Fernando Llanos criticó a Marisel Linares y Adrián Villar tras la difusión de videos grabados horas después del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano y pidió mayor celeridad a la Fiscalía.

Marisel Linares no se habría presentado el miércoles 25 de febrero a rendir su manifestación ante la Policía. Foto: Composición LR/Captura/Youtube
Marisel Linares no se habría presentado el miércoles 25 de febrero a rendir su manifestación ante la Policía. Foto: Composición LR/Captura/Youtube

El periodista Fernando Llanos expresó su profunda molestia luego de que se difundieran nuevas imágenes en las que se observa a Marisel Linares junto a Adrián Villar pocas horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Desde su canal digital, el comunicador cuestionó la reacción de la Fiscalía y señaló que "el fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya".

Las grabaciones, difundidas por medios de comunicación, habrían sido registradas aproximadamente tres horas después del accidente. Para el exhombre de prensa de América Tv, este detalle contradice el comunicado público emitido por Linares, quien afirmó haber tomado conocimiento del hecho posteriormente. “Lo sabía tres horas después”, insistió el periodista, marcando distancia frente a la versión difundida en redes.

PUEDES VER: Padre de Francesca Montenegro no apoya a Adrián Villar y pide sanción contra él tras atropello a Lizeth Marzano: 'Que le caiga todo el peso de la ley'

lr.pe

Fernando Llanos indignado con Marisel Linares tras imágenes con Adrián Villar

El pronunciamiento de Fernando Llanos se centró en las imágenes donde aparecen Marisel Linares y Adrián Villar reunidos tras el siniestro. Según el comunicador, la propietaria del vehículo involucrado no podía presentarse como ajena a los hechos si, horas después, mantenía contacto directo con el conductor señalado.

En su espacio digital, Llanos remarcó que la cronología es determinante en una investigación de esta naturaleza. Recordó que el atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano generó conmoción pública y que cada minuto posterior al impacto resulta crucial para esclarecer responsabilidades.

“En esas horas se estaba agotando la posibilidad del dosaje etílico. Esas imágenes, tres horas después, pudieron ser las imágenes de Adrián Villar acudiendo al dosaje etílico. No fue por estado de shock, no, por propia voluntad”, expresó con total indignación

“No es que he tomado conocimiento, esto que publicó Maricel Linares Oficial: ‘Con mucho pesar he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente’. Lo sabía tres horas después, tres horas después, tres horas después”, acotó.

PUEDES VER: Efectivos policiales llegaron a casa de novia de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano, pero no lo detuvieron

lr.pe

Fernando Llanos cuestiona la falta de apoyo de Marisel Linares y Adrián Villar

Otro de los puntos que Fernando Llanos puso sobre la mesa fue la presunta ausencia de apoyo inmediato hacia Lizeth Marzano. El comunicador sostuvo que, según la información difundida, ni Marisel Linares ni Adrián Villar habrían acudido a brindar asistencia directa tras el atropello, pese a encontrarse a escasa distancia del lugar.

“Eso la justicia lo tiene que considerar, porque estando a solo diez cuadras de distancia, no fue a prestar ningún tipo de soporte a Liseth Marzano”, enfatizó el periodista.

El traslado de Lizeth Marzano al hospital Casimiro Ulloa también fue materia de análisis. Según el periodista, la distancia entre el punto del impacto y el centro de salud generó interrogantes sobre la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la eventual falta de un responsable directo que gestionara el seguro correspondiente.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares cierra todas sus redes sociales tras exponerse video junto con Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

lr.pe

Fernando Llanos hace llamado enérgico a la justicia peruana

En la parte final de su intervención, Fernando Llanos dirigió un mensaje directo a la Fiscalía y al Poder Judicial. “El fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya”, expresó, exigiendo mayor diligencia frente a un caso que ha generado amplio debate en la opinión pública.

La familia de Lizeth Marzano, acompañada por su defensa legal, ha solicitado que el proceso no sea considerado un simple accidente de tránsito, sino que se evalúe la posibilidad de recalificarlo como homicidio agravado. Esta petición cobra relevancia ante la aparición de nuevas pruebas audiovisuales y testimonios que podrían modificar el curso de la investigación.

Notas relacionadas
Estos son los influencers peruanos que brillaron en el Top Creators 2025, según revista Forbes: Fernando Llanos y Maju con Sabor en el top

Estos son los influencers peruanos que brillaron en el Top Creators 2025, según revista Forbes: Fernando Llanos y Maju con Sabor en el top

LEER MÁS
Fernando Llanos no descarta unirse al canal del streamer Zein: "La competencia se va a poner potente"

Fernando Llanos no descarta unirse al canal del streamer Zein: "La competencia se va a poner potente"

LEER MÁS
Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

Periodista Fernando Llanos celebra el cumpleaños de su esposa y le dedica conmovedor agradecimiento: “Tú sensatez cuando a mí me falta”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Padre de Francesca Montenegro no apoya a Adrián Villar y pide castigo tras atropello a Lizeth Marzano: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Padre de Francesca Montenegro no apoya a Adrián Villar y pide castigo tras atropello a Lizeth Marzano: "Que le caiga todo el peso de la ley"

LEER MÁS
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos indignado tras imágenes de Marisel Linares y Adrián Villar juntos: "El fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya"

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026: empate 1-1 en el Bernabéu

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Espectáculos

Madre de tiktoker Valentino Palacios denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar en Arequipa: alcaldes denuncia inacción y solo presupuesto de S/100 mil por distrito

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025