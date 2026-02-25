Marisel Linares no se habría presentado el miércoles 25 de febrero a rendir su manifestación ante la Policía. Foto: Composición LR/Captura/Youtube

El periodista Fernando Llanos expresó su profunda molestia luego de que se difundieran nuevas imágenes en las que se observa a Marisel Linares junto a Adrián Villar pocas horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Desde su canal digital, el comunicador cuestionó la reacción de la Fiscalía y señaló que "el fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya".

Las grabaciones, difundidas por medios de comunicación, habrían sido registradas aproximadamente tres horas después del accidente. Para el exhombre de prensa de América Tv, este detalle contradice el comunicado público emitido por Linares, quien afirmó haber tomado conocimiento del hecho posteriormente. “Lo sabía tres horas después”, insistió el periodista, marcando distancia frente a la versión difundida en redes.

Fernando Llanos indignado con Marisel Linares tras imágenes con Adrián Villar

El pronunciamiento de Fernando Llanos se centró en las imágenes donde aparecen Marisel Linares y Adrián Villar reunidos tras el siniestro. Según el comunicador, la propietaria del vehículo involucrado no podía presentarse como ajena a los hechos si, horas después, mantenía contacto directo con el conductor señalado.

En su espacio digital, Llanos remarcó que la cronología es determinante en una investigación de esta naturaleza. Recordó que el atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano generó conmoción pública y que cada minuto posterior al impacto resulta crucial para esclarecer responsabilidades.

“En esas horas se estaba agotando la posibilidad del dosaje etílico. Esas imágenes, tres horas después, pudieron ser las imágenes de Adrián Villar acudiendo al dosaje etílico. No fue por estado de shock, no, por propia voluntad”, expresó con total indignación

“No es que he tomado conocimiento, esto que publicó Maricel Linares Oficial: ‘Con mucho pesar he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente’. Lo sabía tres horas después, tres horas después, tres horas después”, acotó.

Fernando Llanos cuestiona la falta de apoyo de Marisel Linares y Adrián Villar

Otro de los puntos que Fernando Llanos puso sobre la mesa fue la presunta ausencia de apoyo inmediato hacia Lizeth Marzano. El comunicador sostuvo que, según la información difundida, ni Marisel Linares ni Adrián Villar habrían acudido a brindar asistencia directa tras el atropello, pese a encontrarse a escasa distancia del lugar.

“Eso la justicia lo tiene que considerar, porque estando a solo diez cuadras de distancia, no fue a prestar ningún tipo de soporte a Liseth Marzano”, enfatizó el periodista.

El traslado de Lizeth Marzano al hospital Casimiro Ulloa también fue materia de análisis. Según el periodista, la distancia entre el punto del impacto y el centro de salud generó interrogantes sobre la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la eventual falta de un responsable directo que gestionara el seguro correspondiente.

Fernando Llanos hace llamado enérgico a la justicia peruana

En la parte final de su intervención, Fernando Llanos dirigió un mensaje directo a la Fiscalía y al Poder Judicial. “El fiscal tiene que tomar cartas en el asunto ya”, expresó, exigiendo mayor diligencia frente a un caso que ha generado amplio debate en la opinión pública.

La familia de Lizeth Marzano, acompañada por su defensa legal, ha solicitado que el proceso no sea considerado un simple accidente de tránsito, sino que se evalúe la posibilidad de recalificarlo como homicidio agravado. Esta petición cobra relevancia ante la aparición de nuevas pruebas audiovisuales y testimonios que podrían modificar el curso de la investigación.