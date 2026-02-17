La modelo Laura Spoya chocó su auto en Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero. | Foto: composición LR/ Instagram / Carlos Felix / URPI -LR*

La modelo Laura Spoya chocó su auto en Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero. | Foto: composición LR/ Instagram / Carlos Felix / URPI -LR*

Laura Spoya llevó calma a sus seguidores tras protagonizar un aparatoso accidente en Surco. La modelo y conductora confirmó que no perderá la movilidad, aunque reveló que actualmente tiene seis clavos en la columna y recibe una intensa terapia para volver a aprender a caminar.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves 12 de febrero, cuando la modelo, al volante de su vehículo, impactó de manera frontal contra una pared de concreto mientras, según declaró, se dirigía de su casa al domicilio de su amiga en La Molina, horas después de una reunión con sus compañeros del podcast 'La Manada'.

Laura Spoya descarta riesgo de quedar inválida tras accidente

El violento impacto obligó a que Laura Spoya fuera trasladada de urgencia a una clínica, donde permaneció en la UCI y fue sometida a una delicada cirugía en la columna. Tras la intervención, la conductora se enlazó con La Manada mediante una llamada desde el nosocomio para compartir detalles de su recuperación.

En esa comunicación, Spoya aseguró que la operación fue un éxito y despejó la mayor preocupación que la acompañaba desde el accidente. "Ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad", declaró, transmitiendo alivio a sus seguidores y compañeros de programa.

PUEDES VER: Magaly Medina enfurece con Laura Spoya tras quejarse de la prensa por cobertura de su accidente

"Soy una mujer biónica": Laura Spoya revela que tiene 6 clavos en la espalda

La ex Miss Perú 2015 reveló que actualmente tiene seis clavos en la espalda y, pese al dolor, se permitió bromear sobre su situación. "Hoy en la mañana (ayer) me vinieron a limpiar las heridas. Tengo seis huecos en la espalda, con mis seis clavos. Soy una mujer biónica oficialmente. Ya fuera de peligro y extrañándolos un montón", manifestó a 'La Manada'.

Durante la transmisión, la modelo también confirmó que pronto recibiría el alta médica y reveló que ya ha comenzado la rehabilitación como parte de su proceso de recuperación. "Me están enseñando a caminar. Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer. Tienen que comprarme una silla ergonómica", añadió.

Por otro lado, aunque se mostró animada, Laura no ocultó el impacto emocional que le ha dejado el accidente. "Emocionalmente estoy mal. Si bien he recibido apoyo de mucha gente que me quiere, yo soy muy sensible en cuanto a lo mediático. Han pasado muchas situaciones que me han desconfigurado. Creo que no ha habido ni un gramo de respeto, de empatía", concluyó.