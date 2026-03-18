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Alejandra Baigorria reaparece dando charla de empoderamiento tras ampay de Said Palao en Argentina: fue ovacionada por asistentes

La ‘Gringa de Gamarra’ fue ovacionada por las asistentes durante su charla motivacional dirigida a mujeres, pese a la polémica generada por el ampay de Said Palao en Argentina.

Alejandra Baigorria es ovacionada en charla de empoderamiento tras ampay. Foto: composición LR/lInstagram
Alejandra Baigorria es ovacionada en charla de empoderamiento tras ampay. Foto: composición LR/lInstagram

En medio de la polémica por el ampay en Argentina de Said Palao, Alejandra Baigorria reapareció en público. Lejos de mostrarse afectada, la empresaria cumplió con uno de sus compromisos profesionales y ofreció una charla de emprendimiento y empoderamiento ante cientos de asistentes, donde fue recibida con entusiasmo, pese a las críticas hacia su esposo.

Durante su charla, la ‘Gringa de Gamarra’ se mostró animada y agradecida por la convocatoria: “Son un montón, qué lindo. 350 personas, la verdad que es un honor poder estar aquí (…) hoy estoy aquí para darles una charla de emprendimiento, consejos de venta”, expresó, enfocándose en el crecimiento de su marca y dejando de lado la controversia mediática.

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Ale Baigorria reaparece en público con mensaje de empoderamiento y su hermano le dedica mensaje

La aparición pública de Alejandra Baigorria se dio en una conocida tienda por departamentos, donde brindó una charla motivacional dirigida a trabajadores de una reconocida marca retail. El evento fue compartido en redes sociales por su hermano, Sergio Baigorria Alcalá, quien no dudó en mostrar su orgullo.

“Qué capa. Orgulloso de ti. Hoy realizamos una charla para toda nuestra familia Ripley”, escribió, acompañando un video en el que se ve a la empresaria desenvolverse con seguridad frente al público. En las imágenes, la esposa de Said Palao destaca el crecimiento sostenido de su marca y adelanta nuevos proyectos, reafirmando su perfil como emprendedora.

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Ale Baigorria responde por primera vez sobre ampay de Said Palao

Pese a la expectativa mediática, Alejandra Baigorria evitó pronunciarse directamente sobre las imágenes de Said Palao en Argentina, donde fue captado en una despedida de soltero rodeado de mujeres. Sin embargo, fue abordada por el programa ‘Amor y fuego’, que le consultó sobre el tema y las nuevas imágenes que se anunciarían.

Lejos de mostrarse incómoda, la empresaria respondió con una sonrisa: “Lleven más imágenes y les cuento”, dijo antes de retirarse. Su actitud despreocupada llamó la atención, especialmente en medio de las críticas que han surgido tras el ampay. Por el contrario, Onelia Molina, se pronunció sobre el ampay de Mario Irivarren tras haber anunciado su ruptura y aseguró que no volvería a retomar su relación con el exchico reality.

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