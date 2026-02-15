La noche del último sábado, Laura Spoya se enlazó vía telefónica con el programa 'Al sexto día', espacio que conduce habitualmente y donde fue reemplazada por Thaisa Casalino y Kathy. Desde la clínica, la presentadora relató cómo vivió el accidente que casi cambia su vida por completo.

Durante la llamada, la también figura de 'La Manada' explicó que el impacto fue tan grave que existió la posibilidad real de quedar inválida, lo cual fue confirmado por el doctor Alberto Salazar, quien se presentó en el programa de Panamericana TV. Con voz serena, dejó en claro que es consciente del riesgo que enfrentó y agradeció haber salido con vida tras el episodio.

Proceso de recuperación de Laura Spoya tras el accidente

En ese sentido, la exreina de belleza reveló que los médicos tuvieron que colocarle clavos en la columna debido a las vértebras dañadas. Asimismo, indicó que existe la posibilidad de una nueva intervención si su cuerpo no responde de manera adecuada a los materiales implantados, lo que mantiene su evolución bajo estricta observación médica.

“Me toca una recuperación larga, no voy a tener la misma movilidad de antes”, precisó Laura en 'Al sexto día'. En esa misma línea, recalcó que permanecerá internada y que deberá extremar precauciones, ya que cualquier caída o golpe podría tener consecuencias irreversibles.

Fractura vertebral obligó a Laura Spoya a someterse a cirugía de emergencia

Spoya contó que, tras ser trasladada a la clínica, los especialistas realizaron tomografías y resonancias que confirmaron la fractura de la vértebra L1, zona clave para la movilidad de las piernas y el control de los esfínteres. Debido a ese diagnóstico, el equipo médico decidió llevarla a cuidados intensivos antes del procedimiento quirúrgico.

“El dolor fue uno de los más extremos de mi vida”, confesó la conductora, quien recibió morfina para soportar la situación. Finalmente, los cirujanos colocaron tres clavos y estructuras de titanio para estabilizar su columna, iniciando así un proceso de recuperación que tomará varios meses y requerirá rehabilitación constante.