Laura Spoya revela en vivo detalles de su operación tras sufrir grave accidente: "Tengo titanio en la espalda"

La conductora y exreina de belleza Laura Spoya se comunicó en vivo vía telefónica con el programa Al sexto día para contar detalles de la delicada operación a la que fue sometida tras el accidente que sufrió el 12 de febrero. Desde el hospital donde permanece internada, explicó que la lesión comprometió una vértebra y que el desenlace pudo haber sido mucho más grave. “Si se movía un milímetro más esa vértebra rota me iba a quedar sin posibilidad de poder volver a caminar”, declaró visiblemente conmovida.

Durante la llamada, realizada mientras sus compañeras Thaisa Casalino y Kathy la reemplazaban en la conducción, Spoya reveló detalles inéditos de su estado de salud y del proceso médico que atraviesa. “Tengo titanio en la espalda”, afirmó, al explicar que la intervención quirúrgica fue exitosa pese a la complejidad de su lesión.

Fractura vertebral obligó a cirugía de emergencia

La presentadora relató que, tras ser trasladada a la clínica, los especialistas realizaron tomografías y resonancias magnéticas que confirmaron la fractura de la vértebra L1, zona clave del cuerpo humano por su relación directa con los nervios responsables de la movilidad de las piernas y el control de esfínteres. Debido a la gravedad del diagnóstico, los médicos decidieron ingresarla a la unidad de cuidados intensivos para monitorear su evolución y preparar el procedimiento quirúrgico.

Spoya confesó que el dolor fue extremo y que tuvo que ser controlado con morfina. “Ha sido de los dolores más extremos de mi vida”, comentó, señalando que la fractura vertebral requería una intervención inmediata para evitar complicaciones neurológicas permanentes. Finalmente, los especialistas colocaron tres clavos y estructuras de titanio en su columna para estabilizar la zona afectada.

La conductora también contó que atravesó momentos de confusión al llegar al centro médico y que experimentó estrés postraumático debido al impacto del accidente. Según explicó, no podía sentarse ni ponerse de pie, lo que obligó al equipo médico a diseñar un plan quirúrgico urgente.

Laura Spoya cuenta cómo avanza su recuperación tras la cirugía

Tras la operación, la exMiss Perú informó que su evolución es favorable, aunque el proceso de rehabilitación será prolongado. “Recién estoy saliendo un poco del shock”, dijo durante la comunicación telefónica, agregando que se encuentra bajo una medicación fuerte mientras recupera fuerzas.

La presentadora contó que ya logró ponerse de pie y dar algunos pasos, lo que representaba su mayor temor tras conocer el diagnóstico inicial. “Ya pude caminar un poco, que era lo que más miedo tenía. Hasta el momento todo apunta a mejoría”, señaló.

Sin embargo, advirtió que la recuperación total tomará varios meses debido a la magnitud de la lesión y al procedimiento realizado en su columna. Aun así, se mostró optimista y agradecida por el resultado de la cirugía, destacando que el pronóstico actual es positivo.