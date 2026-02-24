HOYSuscripcion LR Focus

Laura Spoya reaparece en podcast 'La Manada' tras choque de auto en Surco: "Estoy feliz de verlos"

La exmiss Perú compartió su felicidad junto a sus colegas, luego de pasar por una delicada cirugía como parte de su proceso de rehabilitación.

Laura Spoya se reencontró con sus compañeros de 'La Manada'
Laura Spoya se reencontró con sus compañeros de 'La Manada' | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Tras sufrir un aparatoso accidente en el distrito de Surco y recuperarse favorablemente, Laura Spoya reapareció en un episodio especial de 'La Manada'. En esta ocasión, su compañero de streaming, Mario Irivarren, tuvo la idea de visitarla para concretar el ansiado reencuentro en la casa de la exreina de belleza.

Rápidamente, la emoción de la modelo se hizo evidente por la sorpresa que le habían preparado, un gesto que no solo la tomó desprevenida, sino que también generó un momento conmovedor en plena transmisión.

PUEDES VER: Cámaras de seguridad captaron el choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

lr.pe

El reencuentro de Laura Spoya con sus compañeros de 'La Manada'

Al momento de recibirlo en la puerta, Mario Irivarren le dio la bienvenida a su compañera con entusiasmo. La sensibilidad invadía a la exmiss Perú, quien no dudó en manifestar lo que sentía por el momento que compartía con sus colegas: “Estoy feliz de verlos”, manifestó con evidente emoción.

A pesar de haber recibido el alta médica, Laura Spoya afirmó que todavía debe mantener ciertos cuidados, como el uso de un andador para desplazarse y una plancha de metal en la espalda que le permite estabilizar la zona afectada y continuar con su recuperación de manera progresiva.

PUEDES VER: Laura Spoya rompe en llanto al recordar choque de auto en Surco: "Mis hijos se pudieron quedar solos"

lr.pe

''Los memes se hicieron realidad. Esta es mi unidad móvil que me permite pasear por el Jockey Plaza o cualquier centro comercial, pero hasta el momento no he salido de mi casa. Tengo una plancha de metal en mi espalda que me sostiene para poder caminar porque sino me descuajeringo'', contó.

La propuesta de Laura Spoya a sus compañeros de 'La Manada'

Durante la transmisión en vivo desde su casa, la modelo propuso a sus invitados preparar ceviche para celebrar su regreso. De esta manera, la reunión se convirtió en un momento más distendido tras las semanas complicadas que atravesó en su rehabilitación.

''He mandado al mercado para que compren un filete bien grande. Yo sí sé prepararlo, pero no puedo hacer mucha fuerza. Entonces, ustedes van a cocinar y yo les voy a dar las instrucciones'', afirmó

Más adelante, el otro integrante del programa, Gerardo Pe, se unió para saludarla y apareció de manera sorpresiva vestido de enfermera, lo que generó carcajadas entre los presentes y aportó una cuota de humor al ambiente.

