Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

Isabella Ladera y Hugo García anunciaron la llegada de su primer bebé. En una entrevista tras la noticia, la influencer venezolana confesó que su embarazo junto al modelo peruano fue largamente deseado.

Hugo García e Isabella Ladera revelaron este viernes 13 de febrero la llegada de su bebé.
Isabella Ladera y Hugo García esperan a su primer hijo juntos. Este 13 de febrero, a un día de San Valentín de 2026, la flamante pareja anunció la llegada de su bebé mediante una conmovedora publicación en redes sociales que incluyó una foto de ambos abrazados mientras muestran una ecografía. La noticia fue confirmada tras fuertes rumores que circulaban en torno a la pareja, que hizo pública su relación en octubre de 2025.

Luego de compartir la buena nueva, se reveló una entrevista con la modelo venezolana, quien manifestó su entusiasmo por esta nueva etapa que vive junto al exchico reality peruano y la pequeña Mía, fruto de su relación con el creador de contenido puertorriqueño Isander Pérez.

"Algo que estaba buscando tanto tiempo": Isabella Ladera sobre su primer bebé con Hugo García

En una entrevista exclusiva para Hola!, Isabella Ladera expresó con gran emoción lo que significó para ella aparecer por primera vez en la portada de la revista, compartiendo además detalles sobre su embarazo junto a Hugo García. "Me dan ganas de llorar. Mi primera portada, mi primera foto con mi pancita. Ansiosa por ver el resultado", manifestó.

Al ser consultada sobre el tiempo de gestación, la influencer venezolana de 26 años optó por mantener el misterio. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de compartir que la llegada de su bebé había sido largamente deseada. "O sea, he tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses. Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí", declaró.

Isabella Ladera revela cómo reaccionó su hija, Mía, a la noticia del embarazo

Más adelante, Isabella Ladera compartió la alegría que siente al ver a su primogénita entusiasmada con la llegada de un nuevo integrante a la familia. "Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita", indicó. La pequeña, nacida en 2020 fruto de la relación de Ladera con su expareja Isander Pérez, tendrá una diferencia de seis años con su hermanito o hermanita.

En esa misma línea, la modelo reveló que, junto a Hugo García —con quien confirmó su romance en octubre de 2025—, aún no han definido el nombre del bebé, aunque ya cuentan con varias opciones que les gustan. Su intención, explicó, es elegir uno que sea versátil y pueda funcionar tanto para niño como para niña. "Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña", sentenció.

