Christian Meier, de 55 años, retornó a los escenarios musicales el 12 y 13 de octubre para ofrecer dos únicos conciertos en el Gran Teatro Nacional. Allí, el galán de telenovelas presentó su nuevo disco 'Así es la ley', donde interpretó tanto sus icónicas canciones como nuevos temas, lo que desató la euforia del público que abarrotó el recinto.

Sin embargo, el cantante protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche al invitar a subir al escenario a una seguidora que viajó desde Argentina con el único objetivo de verlo en vivo durante su show en Lima.

Christian Meier deja en shock a su fan al invitarla a subir al escenario

El gesto de Christian Meier se hizo viral en redes sociales. En el video se observa cómo el popular ‘zorro’ termina de interpretar uno de sus temas y se percata de la presencia de una seguidora en particular, que levantaba un cártel en el que decía que había viajado desde Argentina.

El cantante contó frente al público la historia de la joven, cuya situación ya conocía. Señaló que ella había viajado el año pasado a Arequipa para verlo en uno de sus conciertos, pero el espectáculo terminó cancelándose a última hora, lo que provocó su tristeza.

“Yo vi la historia, me etiquetó y me dio mucha alegría (saber que vendría a este concierto). Le dije a mi equipo que se ponga en contacto contigo”, expresó. Tras ello, invitó a su seguidora a subir al escenario, lo que provocó que el público estallara de emoción. La reacción de la fan fue conmovedora: ambos se dieron un abrazo y ella rompió en llanto para luego tomarse un selfie que inmortalizó el momento.

Christian Meier homenajeó a Pedro Suárez Vértiz, su compañero en Arena Hash

El concierto de Christian Meier no solo sirvió para presentar los nuevos temas de su disco, sino también para rendir un homenaje al fallecido Pedro Suárez Vértiz, su compañero en el grupo Arena Hash.

“Pedro tuvo muchísimos homenajes, todos bien merecidos. Pero cuando quise hablar de él, quise hablar del Pedro que nadie conoció”, expresó el cantante para luego proyectar en la pantalla gigante imágenes de PSV. Además, también compartió escenario con Eva Ayllón.