Espectáculos

Natalie Vértiz cuenta cómo fue que llegó a ‘La Casita’ de Bad Bunny junto a Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz, junto a su esposo Yaco Eskenazi, formó parte de 'La Casita', un segmento popular del show que captó la atención en redes sociales por su carisma y conexión con el público.

Natalie Vértiz contó cómo participó en la famosa 'La Casita' de Bad Bunny.
Natalie Vértiz contó cómo participó en la famosa 'La Casita' de Bad Bunny. | Foto: composición LR/TikTok

El primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima generó gran algarabía y despertó la curiosidad de los fanáticos por asistir a la segunda fecha del cantante puertorriqueño. Durante la presentación del intérprete boricua, llamó la atención de varios personajes de la farándula, incluida Natalie Vértiz, quien sorprendió a sus seguidores al aparecer en 'La Casita', el segmento más esperado del show.

Tras presenciar el primer show de Bad Bunny en la capital peruana, la modelo Natalie Vértiz contó cómo llegó a participar en 'La Casita' del cantante puertorriqueño, junto a su esposo Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz brilla en 'La Casita' de Bad Bunny en el primer concierto del cantante en el Estadio Nacional

lr.pe

¿Cómo fue que Natalie Vértiz participó en 'La Casita' de Bad Bunny?

Al ser consultada por un fanático que se acercó para preguntarle cómo surgió la oportunidad de participar en la famosa 'La Casita', la modelo respondió amablemente, explicando los detalles de su participación.

''Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos llevamos 'La Casita', ¿no? Nos llevamos 'La Casita’’, explicó brevemente, acompañada de su esposo y amistades.

Bad Bunny en Lima 2026: los mejores momentos de la primera fecha del 'Conejo Malo' en el Estadio Nacional

lr.pe

La participación de Vértiz en 'La Casita' fue una de las más virales del concierto de Bad Bunny. En redes sociales, las reacciones de los seguidores de la modelo no se hicieron esperar, y más de uno halagó la presencia de la esposa de Yaco Eskenazi.

La reacción de los usuarios tras ver a Natalie Vértiz en 'La Casita'

La modelo no solo compartió escenario con el cantante Bad Bunny, sino también con su esposo Yaco Eskenazi y otras famosas figuras del mundo del espectáculo, como Miranda Salaverry, Vanessa López (ex de 'Tomate' Barraza) y Gabriela Álava (ex del futbolista Jean Deza).

Los usuarios, al percatarse de la presencia de Natalie Vértiz en 'La Casita', no dudaron en reconocerla y destacar el segmento donde se reflejaba la cercanía y conexión con el público del escenario. Entre los mensajes más llamativos están: ‘A la única que reconozco es Natalie’, ‘Mi Natalie es la única famosa ahí’, ‘Cómo llegaron ahí, a la única que conozco es a Natalie’, ‘Solo conocía a mi Natalie’.

