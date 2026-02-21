HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
Fuerte incendio en VES moviliza a bomberos
Fuerte incendio en VES moviliza a bomberos     Fuerte incendio en VES moviliza a bomberos     Fuerte incendio en VES moviliza a bomberos     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Espectáculos

Magaly Medina sorprende al incluir karaoke con personajes de Chollywood en su programa: "Esto es lo que tenemos, no hay más"

Desde Paul Michael hasta Suheyn Cipriani, las figuras de la farándula llegaron a 'Magaly TV, la firme' para enfrentarse en un karaoke. El segmento debuta tras comentarios sobre el rating del programa.

Karaoke con figuras de Chollywood será transmitido todos los viernes en 'Magaly TV, la firme'.
Karaoke con figuras de Chollywood será transmitido todos los viernes en 'Magaly TV, la firme'. | Foto: composición LR/ATV

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al estrenar un segmento inesperado en 'Magaly TV, la firme'. En medio de las críticas por la caída de su rating y tras anunciar un concurso para elegir a su próximo DJ, la popular 'Urraca' decidió apostar por un formato distinto: un concurso de karaoke con figuras reconocidas de Chollywood.

La propuesta abrió la primera parte de la emisión del viernes 20 de febrero y generó múltiples reacciones entre los seguidores. Aunque muchos no ocultaron su sorpresa, destacaron el humor y la frescura del espacio, que aportó dinamismo y más diversión al programa de espectáculos.

PUEDES VER: 'Esto sí es amor', programa con Miguel Arce y Suheyn Cipriani, cambia de horario tras comentarios sobre bajo rating: 'Porque ustedes lo pidieron'

lr.pe

Magaly Medina estrena karaoke con personajes de Chollywood

Al presentar el segmento, Magaly ironizó sobre este nuevo contenido de su programa y compartió entre risas: "Esto es Chollywood y este es su karaoke. Y estos son nuestros personajes porque eso es lo que tenemos, no hay más. Ya me conformé, no hay otra".

La conductora explicó que el concurso se realizará cada viernes y enfrentará a dos equipos de tres celebridades en un karaoke dentro del set. La evaluación estará a cargo de ella y de la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz, con énfasis en la interpretación y la entrega más que en la calidad vocal. El grupo ganador avanzará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará fuera de competencia. Al final, se elegirá un vencedor, que recibirá como premio tres paquetes completos en un hotel de prestigio.

PUEDES VER: Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

lr.pe

¿Quién ganó el primer karaoke de Magaly?

El primer karaoke de 'Magaly TV, la firme' enfrentó a un equipo femenino integrado por Kate Candela, Leysi Suárez y Suheyn Cripiani contra el grupo masculino conformado por Robotín, Angelo Fukuy y Paul Michael, pareja de Pamela López. La competencia se desarrolló en varias rondas, con las participantes interpretando temas de despecho y los hombres apostando por el humor.

Al final, Magaly y Lucía de la Cruz decidieron que los varones fueran los vencedores de la noche, asegurando su pase a la siguiente etapa. Ellos volverán al set el viernes 27 de febrero para medirse con nuevos retadores, en busca de mantenerse en carrera dentro del singular concurso.

Notas relacionadas
Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Magaly Medina responde a Andrea Llosa por minimizar su rating y expone sus cifras: "No hay que engañar"

Magaly Medina responde a Andrea Llosa por minimizar su rating y expone sus cifras: "No hay que engañar"

LEER MÁS
Flavia López desata polémica por comentario sobre Magaly Medina: “Te doy contenido para que tu rating crezca”

Flavia López desata polémica por comentario sobre Magaly Medina: “Te doy contenido para que tu rating crezca”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina sorprende al incluir karaoke con personajes de Chollywood en su programa: "Esto es lo que tenemos, no hay más"

Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Espectáculos

Jazmín Pinedo cuestiona a Jota Benz por broma de presunto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Debió prever lo que iba a pasar”

Ignacio Baladán y La Segura se emocionan al mostrar la nueva casa que acaban de adquirir: "Nuevos comienzos"

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025