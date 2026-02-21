Karaoke con figuras de Chollywood será transmitido todos los viernes en 'Magaly TV, la firme'. | Foto: composición LR/ATV

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al estrenar un segmento inesperado en 'Magaly TV, la firme'. En medio de las críticas por la caída de su rating y tras anunciar un concurso para elegir a su próximo DJ, la popular 'Urraca' decidió apostar por un formato distinto: un concurso de karaoke con figuras reconocidas de Chollywood.

La propuesta abrió la primera parte de la emisión del viernes 20 de febrero y generó múltiples reacciones entre los seguidores. Aunque muchos no ocultaron su sorpresa, destacaron el humor y la frescura del espacio, que aportó dinamismo y más diversión al programa de espectáculos.

Magaly Medina estrena karaoke con personajes de Chollywood

Al presentar el segmento, Magaly ironizó sobre este nuevo contenido de su programa y compartió entre risas: "Esto es Chollywood y este es su karaoke. Y estos son nuestros personajes porque eso es lo que tenemos, no hay más. Ya me conformé, no hay otra".

La conductora explicó que el concurso se realizará cada viernes y enfrentará a dos equipos de tres celebridades en un karaoke dentro del set. La evaluación estará a cargo de ella y de la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz, con énfasis en la interpretación y la entrega más que en la calidad vocal. El grupo ganador avanzará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará fuera de competencia. Al final, se elegirá un vencedor, que recibirá como premio tres paquetes completos en un hotel de prestigio.

¿Quién ganó el primer karaoke de Magaly?

El primer karaoke de 'Magaly TV, la firme' enfrentó a un equipo femenino integrado por Kate Candela, Leysi Suárez y Suheyn Cripiani contra el grupo masculino conformado por Robotín, Angelo Fukuy y Paul Michael, pareja de Pamela López. La competencia se desarrolló en varias rondas, con las participantes interpretando temas de despecho y los hombres apostando por el humor.

Al final, Magaly y Lucía de la Cruz decidieron que los varones fueran los vencedores de la noche, asegurando su pase a la siguiente etapa. Ellos volverán al set el viernes 27 de febrero para medirse con nuevos retadores, en busca de mantenerse en carrera dentro del singular concurso.