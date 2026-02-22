Monserrat Seminario deja entrever que estuvo con otro hombre que no es Melcochita cuando estuvieron separados: "Quise rehacer mi vida"
Monserrat Seminario rompió su silencio tras el anuncio del Melcochita divorcio y reveló que intentó rehacer su vida cuando estuvo separada del comediante. El artista confirmó, días atrás, el fin definitivo del matrimonio tras 17 años.
Monserrat Seminario decidió pronunciarse luego de que Pablo Villanueva, conocido artísticamente como 'Melcochita', anunciara públicamente el fin de su matrimonio. En declaraciones a Trome, la aún esposa del humorista expresó su decepción y cuestionó el entorno que, según afirma, habría influido en la decisión del cómico. Sus palabras surgen días después de que el artista confirmara en televisión que ya inició el proceso de divorcio.
La polémica se intensificó cuando se reavivaron rumores de una supuesta infidelidad. Seminario admitió que, durante un periodo de separación anterior, intentó rehacer su vida sentimental. “Eso fue años atrás cuando estuvimos separados y ya no quería volver con él”, sostuvo, dejando entrever que mantuvo otra relación en ese contexto.
¿Monserrat Seminario le fue infiel a Melcochita?
Ante las versiones que circulan sobre una traición reciente, Monserrat Seminario fue enfática en precisar que los hechos ocurrieron cuando ya no convivía con el comediante. Según explicó, la relación atravesaba una ruptura en ese momento y su decisión respondió al deseo de empezar una nueva etapa personal. “Quise rehacer mi vida”, manifestó, negando que se trate de un episodio actual.
Además, señaló que se siente perjudicada por interpretaciones que —según su versión— estarían siendo alimentadas por terceros cercanos al artista. La empresaria aseguró que existen personas que “le están haciendo creer” que la situación ocurrió recientemente.
En medio de la controversia, también defendió el cuidado que brindó a Melcochita durante episodios complejos de salud, como cuando enfrentó una neumonía y un accidente que lo llevó incluso a pasar por una comisaría. “¿Quién le pagó los dos abogados?”, cuestionó, evidenciando su malestar.
Melcochita asegura que se divorciará de Monserrat Seminario tras 17 años de relación
El propio Melcochita confirmó el quiebre definitivo durante una entrevista en el programa 'América hoy' días atrás. En ese espacio televisivo, el artista fue tajante: “Me voy a divorciar. No nos entendemos, no hay cariño como antes”. Con esas palabras oficializó la decisión que marca el cierre de casi dos décadas de convivencia.
Villanueva aseguró que el desgaste emocional se arrastra desde hace al menos seis meses y negó haber sido infiel. “Amor ya no hay desde hace medio año”, afirmó ante cámaras, descartando cualquier posibilidad de reconciliación. Asimismo, sostuvo que se sentía presionado por celos y restricciones respecto a sus amistades, lo que, según dijo, terminó afectando la dinámica de la pareja.