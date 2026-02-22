HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Monserrat Seminario deja entrever que estuvo con otro hombre que no es Melcochita cuando estuvieron separados: "Quise rehacer mi vida"

Monserrat Seminario rompió su silencio tras el anuncio del Melcochita divorcio y reveló que intentó rehacer su vida cuando estuvo separada del comediante. El artista confirmó, días atrás, el fin definitivo del matrimonio tras 17 años.

Melcochita anunció que se divorciará de Monserrat tras 17 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita anunció que se divorciará de Monserrat tras 17 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Monserrat Seminario decidió pronunciarse luego de que Pablo Villanueva, conocido artísticamente como 'Melcochita', anunciara públicamente el fin de su matrimonio. En declaraciones a Trome, la aún esposa del humorista expresó su decepción y cuestionó el entorno que, según afirma, habría influido en la decisión del cómico. Sus palabras surgen días después de que el artista confirmara en televisión que ya inició el proceso de divorcio.

La polémica se intensificó cuando se reavivaron rumores de una supuesta infidelidad. Seminario admitió que, durante un periodo de separación anterior, intentó rehacer su vida sentimental. “Eso fue años atrás cuando estuvimos separados y ya no quería volver con él”, sostuvo, dejando entrever que mantuvo otra relación en ese contexto.

PUEDES VER: Melcochita revela que Monserrat Seminario se quiere llevar a sus hijas a España: 'No tengo problema'

lr.pe

¿Monserrat Seminario le fue infiel a Melcochita?

Ante las versiones que circulan sobre una traición reciente, Monserrat Seminario fue enfática en precisar que los hechos ocurrieron cuando ya no convivía con el comediante. Según explicó, la relación atravesaba una ruptura en ese momento y su decisión respondió al deseo de empezar una nueva etapa personal. “Quise rehacer mi vida”, manifestó, negando que se trate de un episodio actual.

Además, señaló que se siente perjudicada por interpretaciones que —según su versión— estarían siendo alimentadas por terceros cercanos al artista. La empresaria aseguró que existen personas que “le están haciendo creer” que la situación ocurrió recientemente.

En medio de la controversia, también defendió el cuidado que brindó a Melcochita durante episodios complejos de salud, como cuando enfrentó una neumonía y un accidente que lo llevó incluso a pasar por una comisaría. “¿Quién le pagó los dos abogados?”, cuestionó, evidenciando su malestar.

PUEDES VER: Monserrat Seminario le pidió disculpas a Melcochita por San Valentín: 'Cometí un error tan grande por dinero'

lr.pe

Melcochita asegura que se divorciará de Monserrat Seminario tras 17 años de relación

El propio Melcochita confirmó el quiebre definitivo durante una entrevista en el programa 'América hoy' días atrás. En ese espacio televisivo, el artista fue tajante: “Me voy a divorciar. No nos entendemos, no hay cariño como antes”. Con esas palabras oficializó la decisión que marca el cierre de casi dos décadas de convivencia.

Villanueva aseguró que el desgaste emocional se arrastra desde hace al menos seis meses y negó haber sido infiel. “Amor ya no hay desde hace medio año”, afirmó ante cámaras, descartando cualquier posibilidad de reconciliación. Asimismo, sostuvo que se sentía presionado por celos y restricciones respecto a sus amistades, lo que, según dijo, terminó afectando la dinámica de la pareja.

Notas relacionadas
Melcochita revela que Monserrat Seminario se quiere llevar a sus hijas a España: "No tengo problema"

Melcochita revela que Monserrat Seminario se quiere llevar a sus hijas a España: "No tengo problema"

LEER MÁS
Melcochita le pide el divorcio a Monserrat Seminario y detalla los motivos de su decisión: “No nos entendemos más”

Melcochita le pide el divorcio a Monserrat Seminario y detalla los motivos de su decisión: “No nos entendemos más”

LEER MÁS
Melcochita no descarta retomar relación con Monserrat Seminario tras acusarla de dejarlo sin dinero: “Tengo que pensar todo”

Melcochita no descarta retomar relación con Monserrat Seminario tras acusarla de dejarlo sin dinero: “Tengo que pensar todo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Monserrat Seminario acusa a terceros de influenciar a Melcochita tras anuncio de divorcio: “Se deja manipular"

Monserrat Seminario acusa a terceros de influenciar a Melcochita tras anuncio de divorcio: “Se deja manipular"

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Monserrat Seminario deja entrever que estuvo con otro hombre que no es Melcochita cuando estuvieron separados: "Quise rehacer mi vida"

Venezuela evalúa "medidas de gracia" a excluidos de Ley de Amnistía mientras se exige liberación de todos los presos políticos

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Espectáculos

Monserrat Seminario acusa a terceros de influenciar a Melcochita tras anuncio de divorcio: “Se deja manipular"

Natalie Vértiz se sincera y habla por primera vez sobre su salida de América TV tras 7 años: "Sentí que llegué a un techo"

Mayra Goñi revela que le gusta que la engrían y confiesa cómo un hombre puede conquistarla: “Tienen que pagar toda la cena”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Ica: después de 21 días de ser baleado murió en alcalde de Los Aquijes

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025