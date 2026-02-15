HOYSuscripcion LR Focus

Suheyn Cipriani llora al confesar que aún está enamorada del streamer Macarius y cerró sus redes sociales: “Lo extraño”

Completamente afectada, la conductora de ATV, Suheyn Cipriani, realizó una transmisión en vivo en TikTok y expuso los sentimientos que aún tiene por Macarius, quien puso fin a su relación de semanas a poco de San Valentín. 

Suheyn Cipriani y Macarius cuentan con 29 años. Foto: Composición LR/TikTok/instagram.
Suheyn Cipriani y Macarius cuentan con 29 años. Foto: Composición LR/TikTok/instagram.

Suheyn Cipriani reapareció en redes sociales tras anunciar que Macarius puso fin a la relación sentimental que ambos mantenían, justo el día en que ella celebraba el cumpleaños de su hija y a solo días de San Valentín. Por eso, calificó su actitud como “cruel”. La conductora de ‘Esto, sí es amor’ realizó una transmisión en vivo en TikTok y, entre lágrimas, confesó que aún extraña y ama al popular streamer arequipeño.

“Sí, estoy triste, ya me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas”, señaló la exmiss Perú de 29 años, totalmente devastada, mientras era consolada por su comunidad de seguidores.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: 'Fue un poco cruel'

lr.pe

Suheyn Cipriani cerró sus redes sociales tras quedar afectada por su ruptura con Macarius

La modelo también reveló que decidió cerrar sus redes sociales al atravesar un cuadro de tristeza tras su ruptura con Macarius. Sin embargo, explicó que una amiga cercana la llamó para hacerla reflexionar.

“Una amiga me llamó para cuadrarme y me dijo: ‘Tú trabajas con tus redes sociales, así que desah… y sigue en lo tuyo, llora lo que tengas que llorar y punto’”, contó la expareja del salsero César Vega.

Además, Suheyn Cipriani respondió a las críticas por exponer su vida privada en redes sociales. “Por eso, sigo con mis ‘lives’, trabajando. Sí, muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales, pero soy transparente, mi psicóloga me ha dicho que la estoy volviendo loca, es que yo me deprimo con facilidad”, afirmó la exconductora del podcast ‘La manada’.

PUEDES VER: Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: 'No te he dado esas confianzas'

lr.pe

Macarius admite que todavía a Suheyn Cipriani

Macarius, quien decidió poner fin a su relación con Suheyn Cipriani, se pronunció públicamente, aunque sin explicar los motivos de la ruptura. No obstante, sí reconoció que aún tiene sentimientos por la modelo. “Solo puedo decir que estoy enamorado de ella, que la extraño y la quiero mucho, pero a ella no le digan nada, por favor, no la molesten, es una gran persona”, sostuvo el influencer y jugador profesional del juego ‘Dota’.

“Ahorita no sé qué hacer, no quiero llamarla porque me puede reñir y me asusta cuando lo hace, no puedo viajar a Lima, si algo le dicen, yo me desaparezco de su vida”, precisó el arequipeño, quien fue duramente criticado por romper la relación con la modelo.

