La conductora de 'Esto sí es amor', Suheyn Cipriani, volvió a usar sus redes sociales para referirse a su ruptura amorosa con el streamer Macarius. A través de un live en TikTok, la modelo, quien horas antes se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre el fin de su relación, defendió al creador de contenido de los ataques cibernéticos en su contra y pidió a sus seguidores frenar el hate en redes sociales, tras revelar que fue decisión del influencer dar por terminada la historia entre ambos.

"Quiero dejar algo claro. Diego es un chico increíble. Me dejó momentos hermosos. Él es un gran hombre, yo lo amo y lo quiero. Lo único que les voy a pedir es que no les tiren hate. Lo malo es que nuestra relación fue muy pública y tenemos que pasar por esto públicamente. Él no merece ningún mensaje de odio", comentó la modelo.

Además, aclaró que, pese al corto tiempo que duró su vínculo, nada fue inventado y señaló que el cariño entre ambos aún existe, pese a que ahora se encuentran separados. "Nunca fue armado, todo fue real. Nada fue mentira. Nos hubiera encantado a los dos seguir (con la relación), pero no se dio. Pero eso no significa que no lo ame", señaló Suheyn Cipriani.

Suheyn Cipriani revela por qué streamer Macarius terminó la relación

En una de sus interacciones con su comunidad de TikTok, la exreina de belleza reveló que fue el streamer Macarius quien optó por dar por terminado el vínculo. Según contó la conductora de televisión, la decisión respondió a la distancia que debían mantener por un periodo prolongado, ya que por motivos laborales ella no podía viajar a Arequipa, donde él reside, ni él trasladarse a Lima.

"Yo no voy a poder viajar un tiempo (a Arequipa) porque tengo mucho trabajo y Diego tampoco puede (venir a Lima) porque tiene que hacer sus cosas allá. Entonces, después de conversarlo, otra vez, él no se siente bien en una relación completamente a distancia por tanto tiempo y se respeta. Y sí, estar lejos es difícil", señaló.