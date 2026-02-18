La modelo Shirley Arica reapareció públicamente para contar el difícil episodio médico que enfrentó en las últimas semanas. Su testimonio, compartido en su canal de YouTube en conversación con el influencer Ric La Torre, expone la gravedad de una complicación que casi lleva a la personalidad de la farándula nacional a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la reflexión que le dejó sobre la importancia del autocuidado.

El relato también se enlaza con un momento personal complejo: la ruptura con su pareja, decisión que tomó durante su tratamiento. La experiencia, según confesó, marcó un antes y un después en su vida.

Shirley Arica revela advertencia de Macla Yamada

Shirley Arica recordó que, antes de acudir a la clínica, recibió una recomendación inesperada. "Entrevisté a Macla Yamada y me leyó las cartas, me dijo 'tú saliendo tienes que ir a la clínica porque va a pasar algo que te va a cambiar la vida'", relató. Al día siguiente, ante el empeoramiento de su malestar, decidió seguir esa sugerencia.

En el centro médico, el diagnóstico fue inmediato: cálculos renales que requerían una cirugía urgente. "Me tuve que quedar internada. Me operaron de emergencia. Estuve cuatro días. Me dieron de alta, salí e hice mi vida normal", explicó la modelo.

"Estaría en la UCI entubada": Shirley Arica sobre su salud

Tras retomar su rutina sin atender las indicaciones médicas, la salud de la exintegrantre de 'Combate' se complicó. "Yo decía que nada me va a pasar, y tuve septicemia. Si eso se generaliza, no la cuentas", confesó. La infección fue contenida en la zona urinaria, pero el riesgo era extremo. El médico le advirtió que la demora pudo ser fatal. "El doctor me dijo que si iba un día después, estaría en la UCI entubada", reveló.

La modelo reconoció que el episodio la obligó a reflexionar sobre el autocuidado y la necesidad de priorizar la salud. "Felizmente se neutralizó en la parte urinaria”, señaló, subrayando que la rápida intervención evitó un desenlace irreversible. En medio de este proceso, Arica también enfrentó la separación de su pareja. La modelo decidió terminar la relación al descubrir que él salió de fiesta un día mientras ella se encontraba luchando por su salud. Si bien su exnovio le apoyó constantemente, este episodio le generó un terrible malestar físico y emocional, por lo que decidió cortar el vínculo, priorizándose a sí misma.