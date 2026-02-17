HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

El maquillador Carlos Cacho desató la controversia en 'Mesa Caliente' con sus palabras, luego de que Pamela López declarara que la actual pareja de Yahaira Plasencia le dio un carro.

Ante sus declaraciones, en 'Mesa Caliente' no dudaron en bromear sobre el apoyo que Carlos Cacho manifiesta hacia 'El Diablo'.

Carlos Cacho encendió la polémica en el set de 'Mesa Caliente'. Durante una transmisión en vivo del programa, el maquillador sorprendió al asegurar que Luis Fernando, conocido en la farándula nacional como 'El Diablo' y actual pareja de la cantante Yahaira Plasencia, le habría obsequiado dos terrenos. La revelación dejó boquiabiertos a sus compañeros conductores en el espacio que recientemente debutó en Panamericana TV.

Las declaraciones de Cacho llegaron poco después de que la salsera luciera un llamativo collar de oro regalado por 'El Diablo'. El tema tomó mayor dimensión cuando Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló en el mismo programa que el empresario, en el pasado, también había tenido gestos costosos con ella y que incluso le había dado un automóvil que, finalmente, decidió devolver.

lr.pe

Cacho afirma que 'El Diablo' le regaló dos terrenos

El maquillador de la farándula no se contuvo frente a las revelaciones de Pamela López y decidió lanzar su propia bomba mediática. "A mí, Luis Fernando me regaló un terreno en Punta Sal y no lo ando diciendo. Yo tengo un terreno frente al mar y no lo ando diciendo", aseguró Carlos Cacho, marcando distancia de la actitud de la influencer.

La confesión dejó atónitos a sus compañeros, y fue Flor Ortola quien, sorprendida, lo interpeló: "¿Pero, a tu nombre o te hizo como a Pamela, que solo le prestó el auto?". Sin titubear, Cacho respondió: "A mi nombre". Entre bromas y comentarios, los conductores insinuaron que los generosos obsequios explicaban la defensa que el presentador suele hacer de la pareja de Yahaira Plasencia.

lr.pe

Pamela López afirma que 'El Diablo' le dio un auto

Previamente, Pamela López declaró a 'Mesa Caliente' que Luis Fernando 'El Diablo' le había dado un carro de marca BMW cuando mantenían un vínculo. "Y de pronto me dice: 'Toma, acá tengo unas llaves; te he comprado un carro'. Y yo le digo: '¿Cómo que me compraste un carro?'. ('Él responde:) 'Sí, te he comprado un carro para ti, para que lo uses'", recordó.

Sin embargo, la influencer aclaró que el automóvil no estaba ni a nombre del empresario ni al suyo y que, posteriormente, cuando dejaron de salir, ella lo devolvió. "Yo misma se lo entregué. Yo misma dije: 'Bueno, acá está tu carrito y muchas gracias'", manifestó.

En esa línea, López habló sobre el desprendimiento de la actual pareja de Yahaira Plasencia, destacando que no fue el único detalle que recibió de su parte. "Es que no ha sido uno, han sido varios regalitos. En su momento, pues. Luis Fernando es una persona generosa y tiene los medios para hacerlo. Daba esos regalos que a él le nacían. Le gusta regalar joyitas de oro, le gusta mandar hacer esas joyitas, personalizarlas, y regalarlo; maquillaje y esas cosas", aseguró.

