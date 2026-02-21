Ignacio Baladán y la influencer colombiana La Segura compartieron con sus seguidores que adquirieron una nueva casa en Colombia y se encuentran en plena mudanza. La pareja publicó un video en redes sociales donde se les ve emocionados dentro del inmueble, acompañando las imágenes con el mensaje: “Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Nuevos comienzos…”.

La Segura y el chef uruguayo expresaron su felicidad con este nuevo logro, luego de que la influencer colombiana reveló de que no pudo comprar el departamento que alquilaban, ya que decidieron priorizar otros proyectos personales y familiares. Aun así, la noticia fue celebrada por sus seguidores y amigos cercanos, quienes no tardaron en enviarles mensajes de felicitación.

Ignacio Baladán y La Segura se mudan a nueva casa

A través de sus historias de Instagram, Ignacio Baladán reveló que actualmente se encuentran en plena mudanza y organizando cada detalle de su nuevo hogar. El video que publicaron muestra a la pareja, quienes tienen un hijo pequeño, abrazándose dentro de la vivienda que aún faltaba amoblar.

La publicación generó comentarios en redes sociales, incluso de figuras públicas como Natalie Vértiz, María Pía Copello, Jota Benz y Rafael Cardozo, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa. Aunque la pareja no precisó si la propiedad fue comprada o alquilada, ambos muestran su felicidad por esta etapa junto a su hijo.

Ignacio Baladán y La Segura. Foto: Instagram

La segura revela que se casó con bienes separados con Ignacio Baladán

Durante una entrevista en el programa América Espectáculos en 2025, Natalia Segura contó que su matrimonio con el chef se realizó bajo el régimen de bienes separados. “Hasta la separación de bienes hicimos, imagínate si está clara la cosa…”, comentó.

La influencer explicó que esta decisión fue tomada de mutuo acuerdo tras conversar seriamente sobre su futuro. “Creo que es algo que te evita demasiados problemas, porque nosotros queremos pasar toda la vida juntos, pero al final del día uno no sabe qué tiene preparado Dios para tu vida… esperamos lo mejor, pero también nos preparamos para cualquier eventualidad. Creo que eso es una forma de evitarnos problemas en un futuro”, agregó.