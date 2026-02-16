La conductora y creadora digital María Pía Copello volvió a estar en el centro del debate mediático tras referirse públicamente a su amistad con Magaly Medina. Durante la más reciente edición de su pódcast 'Sin + que decir', la presentadora aseguró que su relación con la periodista no implica privilegios ni blindaje frente a críticas, en respuesta a los cuestionamientos planteados en su propio panel.

El intercambio se produjo en un clima de confianza, pero dejó en evidencia posturas distintas sobre la influencia de los vínculos personales en el ejercicio profesional dentro del espectáculo peruano. Para Copello, la amistad no condiciona el análisis público; para sus compañeros, Medina Vela tiene cierto tino al momento de hablar de su amiga.

María Pía sale a defender su amistad con Magaly Medina

La conversación se encendió cuando María Pía Copello reafirmó que su cercanía con Magaly Medina es conocida y transparente. “Magaly es mi amiga, todo el mundo lo sabe y cuando me tiene que chancar, me chanca”, expresó, aludiendo a que ha sido objeto de observaciones cuando la situación lo ameritaba.

Sin embargo, el periodista Samuel Suárez intervino de inmediato para discrepar. “Yo sé que eso no es cierto. ¿Saben qué? Eso no es cierto”, sostuvo, cuestionando la idea de que la crítica se ejerza con la misma severidad que hacia otras figuras del medio.

La conductora respondió marcando distancia frente a la interpretación de sus colegas. “Yo tengo mi posición, ustedes tendrán la suya y así cada quien”, afirmó, dejando claro que considera que su vínculo personal no interfiere en la dinámica profesional.

¿Paolo Guerrero ocasionó problemas entre María Pía y Magaly?

Uno de los momentos más comentados del programa estuvo relacionado con la incorporación de Paolo Guerrero como nuevo “jale” del proyecto digital de Copello. Según recordó Samuel Suárez, antes de que el anuncio se hiciera oficial, él comentó en su espacio que probablemente la conductora habría conversado previamente con Magaly Medina para evitar malentendidos.

“Yo dije: Igual yo creo que Pía se ha asegurado y le ha consultado sin que se lo pida o que le dé una explicación antes y le ha dicho por seguridad para cuidar la amistad”, explicó el comunicador. La propia María Pía Copello confirmó esa versión y señaló que la conversación sí existió.

“Es asegurarse, es un tema de amistad. Y efectivamente, como tú lo dijiste, lo raro hubiera sido que ni siquiera se lo hubiera comentado”, sostuvo la presentadora, aclarando que el diálogo no se limitó únicamente al fichaje del futbolista, sino que incluyó otros aspectos vinculados a su proyecto digital.