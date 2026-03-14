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Natalia Segura rompe en llanto al recibir el primer contenedor de su prometedor negocio junto con Ignacio Baladán: "Por nuestro hijo"

La influencer colombiana no pudo contener las lágrimas al recibir el primer contenedor de su marca de cosméticos, un emprendimiento que desarrolló durante dos años junto a su esposo, Ignacio Baladán.

Natalia Segura aseguró que cumplió uno de sus sueños al lanzar su emprendimiento. Foto: composición LR/Instagram
Natalia Segura aseguró que cumplió uno de sus sueños al lanzar su emprendimiento. Foto: composición LR/Instagram

La influencer colombiana Natalia Segura inició una nueva etapa como empresaria con el lanzamiento de su propia marca de cosméticos. La creadora de contenido compartió en redes sociales el emotivo momento en el que recibió el primer contenedor con los productos de su emprendimiento, un proyecto que desarrolló durante años junto con su esposo, el chef uruguayo Ignacio Baladán.

La creadora de contenido no pudo contener las lágrimas al ver hecho realidad su sueño. “Pensé que nunca se iba a dar. No lo puedo creer”, expresó en un video publicado en sus redes sociales al observar el contenedor con los productos de su nueva marca de belleza.

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La Segura se emociona con su primer contenedor de su negocio y comparte emotivo mensaje

La esposa del chef uruguayo manifestó que la llegada del primer contenedor de productos simboliza el inicio de una nueva etapa para ella, su pareja y su hijo. “Significa un nuevo comienzo no solamente mío, sino también de mi esposo y de mi hijo. Un sueño cumplido o el inicio de un sueño y estoy muy feliz”, comentó.

Además, la influencer explicó que este negocio fue trabajado en silencio durante bastante tiempo. En una publicación dedicada a este momento, escribió: “Esto no es solo mío, es un trabajo que hemos construido los dos arduamente por dos años sin que nadie lo supiera. Ver mi primer contenedor de @destinybeautyoficial quedará guardado en mi corazón por siempre. Por ti, por mí, pero sobre todo… por nuestro hijo”.

En otras publicaciones, ambos se mostraron felices desde la oficina de su negocio. La marca ya comenzó a comercializar sus primeros productos de belleza, entre los que destacan artículos como gloss y delineadores de labios. Según indicaron en sus redes, el emprendimiento cuenta con envíos internacionales.

Natalia Segura

Natalia Segura

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Ignacio Baladán expresa su orgullo por Natalia Segura tras lanzar su emprendimiento

Por su parte, Ignacio Baladán también utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su esposa, resaltando el esfuerzo que realizó para sacar adelante el proyecto.

A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de 'Esto es guerra' expresó el orgullo que siente por el trabajo y la dedicación de La Segura en esta nueva etapa empresarial. “Les quería decir que estoy súper orgulloso de mi esposita. Ella hoy está muy cansada, pero sigue adelante más allá del dolor para poder cumplir en todo. Te amo, amorcito, sos mi complemento”, escribió.

Ignacio Baladán

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