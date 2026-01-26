HOYSuscripcion LR Focus

¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

Tras la viralización del video protagonizado por Tony Succar, un trabajador del hotel Best Western expuso su versión del altercado y aseguró que el padre del músico actuó con prepotencia.

Tony Succar aseguró que su padre solo quería usar el baño del hotel. Foto: Composición LR/Instagram
El conflicto entre Tony Succar y un hotel de la cadena Best Western continúa dando de qué hablar. Esta vez, el trabajador señalado en el video difundido por el percusionista se pronunció para aclarar los motivos por los que decidió cancelar la reservación del artista y retirarlo junto a su padre de las instalaciones.

Según el empleado, el percusionista peruano-estadounidense llegó al lobby del hotel visiblemente alterado y con un tono confrontacional, después de que se le informara que no podía hacer uso del baño sin haber completado el proceso de check-in. “Tu papá me gritó, lo siento, voy a cancelar tu reserva”, se le escucha decir en el video, mientras recalca que fue agredido verbalmente por el padre de Tony Succar, Antonio Succar, de 71 años.

Trabajador de hotel acusa a padre de Tony Succar de maleducado e iracundo

De acuerdo con el relato del colaborador, el altercado no comenzó con la llegada del músico, sino con el comportamiento del padre de Tony Succar, quien habría pedido el uso del baño de forma grosera. El empleado aseguró que fue gritado por el señor Antonio Succar, lo que motivó la inmediata anulación de la reservación.

“Fue maleducado conmigo”, expresó el trabajador durante la confrontación, y añadió que el progenitor del artista no mostró respeto ni educación en su pedido. Además, mencionó que Tony habría invadido propiedad privada tras la cancelación de la reserva. “Ahora estás invadiendo propiedad privada porque te dije que cancelé tu reserva. Él me acaba de levantar la voz", sostuvo.

Durante el tenso intercambio, el recepcionista señaló que Tony Succar retiró a su padre del lugar al percatarse de que estaba siendo grabado y para evitar que la situación escalara aún más. “Lo sacaste de acá porque sabes que se enoja, que él tiene problemas de ira”, manifestó el trabajador, dejando al artista sin respuesta inmediata.

Solo hacía cumplir protocolo de hotel

El recepcionista del hotel Best Western defendió su accionar al asegurar que simplemente estaba haciendo cumplir el reglamento interno del establecimiento. Según explicó, permitir el ingreso al baño sin que los huéspedes hayan completado el registro oficial va contra las normas establecidas por la administración.

“Si yo permito eso, me expongo a sanciones”, afirmó, justificando su negativa a permitir el acceso al baño al padre de Tony Succar antes del check-in. Asimismo, el trabajador lamentó que en redes sociales solo se haya difundido una parte de los hechos y pidió que también se escuche “el otro lado de la historia” antes de emitir juicios.

