Espectáculos

Hermano de Tony Succar fue operado con éxito de un tumor maligno: “Me siento afortunado”

Tony Succar y toda la familia estuvieron presentes tras la intervención de Kenyi Succar, quien agradeció el médico que lo operó. 

Kenyi Succar es el hermano menor de Tony e hijo de Mimi Succar. Foto: Composición LR/Instagram.
Tony Succar informó que la intervención quirúrgica a la que fue sometido su hermano menor, Kenyi Succar, resultó exitosa. A través de su cuenta de Instagram, el músico peruano ganador del Grammy compartió un collage de imágenes en el que se aprecia el proceso de recuperación de su familiar, luego de que le extirparan un tumor maligno en la tiroides en un hospital de Miami.

Tras la operación, el propio Kenyi Succar también se pronunció y agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Gracias a todos por sus oraciones y sus mensajes, la cirugía fue un éxito (…) Estamos saludables. Gracias a todos por sus oraciones y apoyo, no saben cuánto lo aprecio y qué afortunado me siento en este momento”, expresó el productor musical.

lr.pe

Tony y Mimi Succar muestran fotos de su hermano Kenyi

Tony y Mimy Succar compartieron emotivas imágenes tras la exitosa operación de Kenyi Succar. En las fotografías, difundidas recientemente en redes sociales, se ve a la familia reunida y muy aliviada luego de conocer el resultado positivo de la intervención. Tony aparece junto a su madre Mimy, su padre Antonio, su hermana mayor Claudia y Francesca, pareja de Kenyi, todos sonrientes dentro del centro médico.

También se aprecia a Antonio Succar llegando al hospital y abrazando a sus familiares, así como a Tony tomándose una selfie junto a su hermano mientras este descansaba en una camilla. Mimy Succar hizo lo propio y se mostró feliz al lado de su hijo.

“Gloria a Dios. Gracias por poner tus manos sobre Kenyi Succar, por cuidarlo y estar siempre con nosotros. Gracias a todos por sus oraciones y sus lindos mensajes. Todo salió muy bien en la cirugía y ahora Kenyi va rumbo a su recuperación”, escribió Tony Succar, agradeciendo el apoyo recibido.

Kenyi Succar agradeció a médico que lo operó

Kenyi Succar, hermano menor de Tony Succar, utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento al médico que estuvo a cargo de su intervención quirúrgica y a todo el equipo que lo acompañó durante el proceso. El productor musical destacó el apoyo recibido y resaltó su fe en un emotivo mensaje.

“Me devolvieron mi salud. Y, más que todo, gracias a Dios. Lo sentí conmigo cuando entré solo a la sala de operaciones, sin mi familia; lo sentí a Dios en mi corazón”, expresó.

