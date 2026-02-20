Youna y Samahara se reencontraron en Estados Unidos. | Foto composición LR / Google

Melissa Klug no fue ajena a los rumores que circulan en redes sociales sobre un posible acercamiento entre Samahara Lobatón y Youna. Ambos han protagonizado transmisiones en vivo que despertaron comentarios, sobre todo porque fueron pareja y tienen una hija en común.

En ese contexto, la conocida como la ‘Blanca de Chucuito’ se refirió con franqueza a la dinámica que mantienen su hija y el padre de su nieta mayor, dejando en claro que prioriza el bienestar emocional de su familia por encima de cualquier especulación.

Melissa Klug y los rumores de reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna

Klug señaló que no tiene inconveniente en que Samahara comparta espacios virtuales con Youna, incluso si eso da pie a comentarios sobre una posible “novela”, siempre que su hija se mantenga lejos de Bryan Torres. Para la empresaria, la tranquilidad emocional resulta clave en esta etapa.

En esa misma línea, sostuvo que estos acercamientos no le generan incomodidad, ya que considera que el vínculo entre ambos padres seguirá existiendo por el bienestar de la menor que los une.

Melissa Klug destaca gesto de Samahara con Youna

La expareja de Jefferson Farfán también expresó su satisfacción al saber que Samahara llevó a su hija para reencontrarse con su padre, quien enfrenta un delicado estado de salud debido al cáncer que padece.

Melissa valoró especialmente este gesto, pues considera fundamental que la niña mantenga contacto con su progenitor. “Es el papá de su hija y serán familia siempre”, afirmó con firmeza.

¿Aceptaría Melissa Klug que Samahara y Youna retomen su relación?

Al ser consultada sobre una posible reconciliación sentimental entre Samahara y Youna, Klug respondió con humor, aunque dejó clara su posición. “Je, je, je… con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese”, declaró al diario Trome.

Más allá de bromas, la empresaria enfatizó que su mayor deseo es ver a su hija estable y tranquila. “Quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar”, añadió.

Samahara y Youna se reencuentran en Estados Unidos

Cabe señalar que Samahara, Youna y su pequeña ya se reencontraron en Estados Unidos. En redes sociales circulan diversos videos donde se les observa compartiendo momentos alegres, incluso bailando salsa, lo que generó una ola de reacciones positivas entre usuarios.

Estas imágenes avivaron los rumores sobre una posible reconciliación, aunque, por ahora, ambos solo han mostrado una relación cordial enfocada en su hija.