Espectáculos

Samahara Lobatón sorprende al revelar que se haría retoquito antes de viajar a Estados Unidos: "Quiero estar regia para Youna"

Samahara Lobatón contó en redes que se realizará retoques estéticos antes de viajar a Estados Unidos para reencontrarse con Youna y contó con la aprobación de su madre, Melissa Klug.

Samahara Lobatón se reencontrará pronto con Youna. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Samahara Lobatón se reencontrará pronto con Youna. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Samahara Lobatón anunció en redes sociales que se realizará algunos retoques estéticos antes de viajar a Estados Unidos, donde tiene previsto reencontrarse con Youna, padre de su hija mayor. La revelación se dio en un video difundido por un centro de estética, en el que aparece junto a su madre, Melissa Klug.

En las imágenes, la hija de Abel Lobatón explicó que busca “estar regia” para su visita al extranjero. El anuncio llega días después de que Youna organizara una rifa con fines solidarios para solventar su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos, iniciativa que contó con el respaldo público de la propia Samahara y de Melissa Klug.

PUEDES VER: Samahara Lobatón viajará a EE.UU. para ver a Youna y él sorprende al hablar de una posible segunda oportunidad: 'Nunca digo nunca'

lr.pe

Samahara Lobatón se someterá a retoquito antes de reencontrarse con Youna

La escena compartida en redes mostró a Samahara Lobatón conversando con su madre mientras confirmaba que se someterá a nuevos procedimientos estéticos. “Mami, he venido a hacerme unos retoquitos”, expresó la influencer. Ante la sorpresa de Melissa Klug, quien le preguntó por qué deseaba hacerlo siendo joven, la hija de la empresaria respondió sin rodeos: “Porque pronto voy a viajar a Estados Unidos y quiero estar regia (…) para Youna”.

El intercambio, que rápidamente se viralizó, dejó en claro que el viaje tiene un componente personal. Samahara Lobatón y Youna han retomado comunicación en las últimas semanas, especialmente a través de transmisiones conjuntas en TikTok, donde se mostraron cercanos y en confianza. La empresaria Melissa Klug incluso intervino en el video para señalar que su hija estaría “en las mejores manos” y dedicó un comentario afectuoso a su exyerno, a quien calificó como "el mejor".

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: 'No tiene cura'

lr.pe

Samahara Lobatón le pidió perdón a Youna por pelea

Horas antes del anuncio sobre los retoques, la influencer y Youna protagonizaron una discusión pública durante una transmisión en vivo. El altercado sorprendió a sus seguidores, ya que días previos se habían mostrado unidos promoviendo la rifa solidaria.

Tras el enfrentamiento, Samahara Lobatón realizó un nuevo live e invitó a Youna para dialogar. En esa conversación, que mantuvo un tono más sereno y por momentos contó con la presencia de su hija, la influencer hizo un mea culpa. “Yo tengo un carácter feo y a Youna le gusta echarle limón a mi carácter. Ayer yo exploté y él, en vez de decirme ‘Samahara, ya’, me prendía y me prendía. Entonces, exploté”, manifestó.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: "No tiene cura"

Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: "No tiene cura"

Samahara Lobatón le pide perdón a su expareja Youna en vivo tras protagonizar polémica pelea: "Exploté porque tú me prendiste"

Samahara Lobatón le pide perdón a su expareja Youna en vivo tras protagonizar polémica pelea: "Exploté porque tú me prendiste"

Youna vuelve a enfrentarse a Samahara Lobatón y cuestiona su apoyo en su lucha contra el cáncer: "Es una falta de respeto"

Youna vuelve a enfrentarse a Samahara Lobatón y cuestiona su apoyo en su lucha contra el cáncer: "Es una falta de respeto"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

Andrea Llosa expone a Magaly Medina tras afirmar que le dejaba bajo colchón de rating: "No es ambiciosa, es una suerte de Gollum"

Andrea Llosa expone a Magaly Medina tras afirmar que le dejaba bajo colchón de rating: "No es ambiciosa, es una suerte de Gollum"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

