Samahara Lobatón anunció en redes sociales que se realizará algunos retoques estéticos antes de viajar a Estados Unidos, donde tiene previsto reencontrarse con Youna, padre de su hija mayor. La revelación se dio en un video difundido por un centro de estética, en el que aparece junto a su madre, Melissa Klug.

En las imágenes, la hija de Abel Lobatón explicó que busca “estar regia” para su visita al extranjero. El anuncio llega días después de que Youna organizara una rifa con fines solidarios para solventar su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos, iniciativa que contó con el respaldo público de la propia Samahara y de Melissa Klug.

Samahara Lobatón se someterá a retoquito antes de reencontrarse con Youna

La escena compartida en redes mostró a Samahara Lobatón conversando con su madre mientras confirmaba que se someterá a nuevos procedimientos estéticos. “Mami, he venido a hacerme unos retoquitos”, expresó la influencer. Ante la sorpresa de Melissa Klug, quien le preguntó por qué deseaba hacerlo siendo joven, la hija de la empresaria respondió sin rodeos: “Porque pronto voy a viajar a Estados Unidos y quiero estar regia (…) para Youna”.

El intercambio, que rápidamente se viralizó, dejó en claro que el viaje tiene un componente personal. Samahara Lobatón y Youna han retomado comunicación en las últimas semanas, especialmente a través de transmisiones conjuntas en TikTok, donde se mostraron cercanos y en confianza. La empresaria Melissa Klug incluso intervino en el video para señalar que su hija estaría “en las mejores manos” y dedicó un comentario afectuoso a su exyerno, a quien calificó como "el mejor".

Samahara Lobatón le pidió perdón a Youna por pelea

Horas antes del anuncio sobre los retoques, la influencer y Youna protagonizaron una discusión pública durante una transmisión en vivo. El altercado sorprendió a sus seguidores, ya que días previos se habían mostrado unidos promoviendo la rifa solidaria.

Tras el enfrentamiento, Samahara Lobatón realizó un nuevo live e invitó a Youna para dialogar. En esa conversación, que mantuvo un tono más sereno y por momentos contó con la presencia de su hija, la influencer hizo un mea culpa. “Yo tengo un carácter feo y a Youna le gusta echarle limón a mi carácter. Ayer yo exploté y él, en vez de decirme ‘Samahara, ya’, me prendía y me prendía. Entonces, exploté”, manifestó.