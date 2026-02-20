HOYSuscripcion LR Focus

'Majo con sabor' responde con ironía tras ser consultada por Keiko Fujimori: “Siempre va para segunda vuelta, ¿no?”

Tras confirmar su relación con Gabriel Calvo, la influencer fue abordada por las cámaras de Magaly TV y respondió por los rumores que, tiempo atrás, involucraron al actor con Keiko Fujimori.

La creadora de contenido también contó detalles de su relación sentimental con el actor de 51 años. Foto: Composición LR
La creadora de contenido también contó detalles de su relación sentimental con el actor de 51 años. Foto: Composición LR

En los últimos días, ‘Majo con sabor’ ha sido mencionada en los medios tras confirmarse que mantiene una relación sentimental con el actor Gabriel Calvo. En ese contexto, la influencer fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme, donde habló sobre su romance y también fue consultada por los rumores que, meses atrás, vincularon al actor con Keiko Fujimori.

Cuando el reportero dijo: “Keiko se quedó con ganas del café y más”, Majo optó por una respuesta breve y en tono irónico. “Bueno, siempre se va para segunda vuelta, ¿no?”, dijo entre risas, evitando profundizar más en el tema.

PUEDES VER Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

lr.pe

Cuenta detalles de su relación

Durante la entrevista, la creadora de contenido también contó detalles sobre el proceso en el que fue conociendo al actor antes de formalizar su relación. Según explicó, uno de los primeros viajes que realizaron juntos fue a Colombia, en noviembre, por su cumpleaños, cuando aún no tenían algo formal.

Posteriormente, ambos fueron a Argentina para recibir el Año Nuevo. Según indicó, en ese momento continuaban como amigos y en una etapa de conocerse, hasta que, tras ese periodo, decidieron iniciar una relación. Asimismo, precisó que su romance tiene apenas un par de semanas y que todo fluyó de manera natural durante ese tiempo.

PUEDES VER ‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Hemos chocado por varias cosas”

lr.pe

“Seguíamos viendo qué onda. Después del viaje nos dimos cuenta de que en realidad por qué no poner algo bonito y juntos”, comentó para las cámaras de la ‘urraca’.

Gabriel Calvo oficializó su relación en vivo

La relación entre Gabriel Calvo y ‘Majo con sabor’ se hizo pública luego de que el actor la confirmara durante la edición del lunes 16 de febrero de su programa Studio Cocina. En plena transmisión, Calvo expresó su felicidad y no dudó en enviarle un beso en vivo a la chef María José Vigil Checa.

“Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata”, señaló el actor, quien además agregó: “Aprovecho para mandarle un beso a Majito, mi novia linda”. Tras ello, Majo reaccionó en el chat de YouTube con un mensaje cariñoso, dejando en evidencia que el sentimiento es mutuo: “Tan bello mi chico”.

En redes sociales, la oficialización del romance generó una ola de bromas por parte de los usuarios, quienes retomaron el nombre de Keiko Fujimori en comentarios irónicos que rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok.

