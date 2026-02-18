HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"

Gisela Valcárcel rememora su matrimonio con Roberto Martínez, detalla cómo manejó sus divorcios con división de bienes y confiesa qué ocurrió cuando se reencontraron 13 años después en televisión.

Gisela Valcárcel recordó con cariño a Roberto Martínez, su exesposo. Foto: Composición LR/Captura/Facebook/YouTube
Gisela Valcárcel recordó con cariño a Roberto Martínez, su exesposo. Foto: Composición LR/Captura/Facebook/YouTube

Gisela Valcárcel volvió a colocar su vida sentimental en el centro de la conversación pública. En una reciente entrevista con Trome, la conductora peruana abordó sin evasivas sus divorcios, la posibilidad de volver a casarse y, especialmente, el recuerdo de su boda con Roberto Martínez, episodio que marcó una etapa importante en su historia personal y televisiva.

Lejos de incomodarse por las menciones constantes a su expareja, la figura de la televisión reconoció que el público aún asocia su nombre con esa relación. La empresaria aclaró que ha tenido otros vínculos afectivos después, pero admitió que la memoria colectiva mantiene viva la historia de Gisela y Roberto Martínez, sobre todo tras el mediático reencuentro que protagonizaron años después de su separación.

Gisela califica de "hermosa" su boda con Roberto Martínez y habla de su reencuentro

Al referirse a su matrimonio con Roberto Martínez, Gisela Valcárcel fue enfática al describirlo como una “boda hermosa”. Recordó que el evento quedó grabado en la memoria de muchos televidentes y que, incluso tras el divorcio, el interés por la pareja no desapareció.

La conductora reveló que, cuando el exfutbolista regresó a un programa televisivo 13 años después de su separación, la reacción del público fue inmediata. “La gente se ilusionó con que nosotros volvamos”, confesó. Sin embargo, dejó claro que ese entusiasmo pertenecía más al imaginario colectivo que a una intención real de retomar la relación.

Sobre las constantes referencias a que Roberto Martínez habría sido el “gran amor de su vida”, la conductora de Panamericana aseguró que no le incomodan esos comentarios. Explicó que entiende el peso simbólico de aquella etapa y que el recuerdo persiste porque fue una relación pública y mediática. No obstante, subrayó que después de ese matrimonio volvió a enamorarse e incluso tuvo otras relaciones que no se hicieron públicas.

Gisela Valcárcel y sus matrimonios: división de bienes, divorcios y posibilidad de volver a casarse

En la misma conversación, Gisela Valcárcel profundizó en cómo afrontó sus matrimonios desde el aspecto legal y patrimonial. La presentadora fue clara al señalar que nunca llegó al altar sin separación de bienes. “Nunca me casé sin división de bienes”, afirmó con firmeza.

Según explicó, cada unión se realizó con patrimonios previamente definidos. “Yo con lo mío, tú con lo tuyo”, resumió al describir la dinámica que adoptó en sus relaciones formales. Para ella, esta decisión evitó disputas posteriores y permitió que sus divorcios se desarrollaran sin enfrentamientos económicos.

