Espectáculos

'Majo con sabor' no pudo ocultar sus nervios al confirmar su relación con Gabriel Calvo: "Tengo que aceptarlo"

La influencer ‘Majo con sabor’ confirmó su romance con Gabriel Calvo luego de que el actor lo hiciera público en su programa en vivo. Los nervios desbordaron en la chef.

'Majo con sabor' no pudo ocultar su emoción por su romance con Gabriel Calvo. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
La influencer y conductora radial ‘Majo con sabor’ quedó en el centro de la atención mediática luego de que el actor Gabriel Calvo oficializara su romance durante la transmisión en vivo de su programa de streaming ‘A la cocina’, la mañana del 16 de febrero. Lo que empezó como una reflexión sobre el amor terminó convirtiéndose en una declaración directa que sorprendió a su audiencia.

“Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, expresó el conductor frente a cámaras, antes de enviar un mensaje que despejó cualquier duda: “Aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”. La frase confirmó públicamente la relación con María José Vigil Checa, conocida en redes sociales como ‘Majo con sabor’, quien hasta entonces no había oficializado el vínculo.

‘Majo con sabor’ confiesa emocionada relación con Gabriel Calvo

Tras la emisión del programa, la reacción de ‘Majo con sabor’ no tardó en llegar. Consultada por sus compañeros de radio y visiblemente nerviosa, la creadora de contenido gastronómico reconoció que no podía negar lo evidente. “¡Qué puedo negar ahí? Sí pues, tengo que aceptarlo (…) Sí, estoy con Gabriel”, manifestó, confirmando así el romance con Gabriel Calvo.

La relación había despertado comentarios debido a sus constantes colaboraciones y apariciones conjuntas. Sin embargo, la oficialización en vivo marcó un punto de inflexión. La también conductora de radio optó por mantener ciertos aspectos en reserva, especialmente el tiempo exacto que llevan juntos. “Eso me lo quedo en privado. Sí he pasado San Valentín con él”, precisó, sin revelar datos exactos de su relación que, al parecer, la quieren llevar en privado.

¿Cuál es la diferencia de edad entre ambos?

Gabriel Calvo nació el 15 de febrero de 1975 y tiene 51 años, mientras que ‘Majo con sabor’, cuyo nombre real es María José Vigil Checa, nació el 12 de noviembre de 1999 y tiene 26 años.

La diferencia de 25 años no pasó desapercibida y se convirtió en asunto de conversación en programas de espectáculos y plataformas digitales. A pesar de los comentarios, tanto ‘Majo con sabor’ como Gabriel Calvo han mantenido una postura firme respecto a su relación, evitando profundizar en críticas externas y priorizando la privacidad en su romance que recién habría comenzado.

