Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

Conductor de la ‘Roro Network’ Gabriel Calvo oficializó su relación con ‘Majo con Sabor’, exnovia del exintegrante de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto.

Gabriel Calvo cuenta con 51 años y 'Majo con Sabor' tiene 25. Foto: Composición LR/Instagram.
Gabriel Calvo cuenta con 51 años y 'Majo con Sabor' tiene 25. Foto: Composición LR/Instagram.

Gabriel Calvo desató revuelo en redes sociales al revelar en vivo su romance con la influencer ‘Majo con Sabor’, quien anteriormente mantuvo una relación con el exchico reality Gino Assereto. El actor y conductor hizo el anuncio durante su programa culinario ‘Studio Cocina’, que se emite por YouTube.

“Mi novia linda”, fue una de las palabras con la que se refirió a Majo, confirmando públicamente el noviazgo. Cabe recordar que el también presentador de la ‘Roro Network’ había sido vinculado sentimentalmente con Keiko Fujimori, luego de que ambos se dedicaran halagos y admitieran haber salido juntos.

Gabriel Calvo hace oficial su relación con ‘Majo con Sabor’

Durante la edición del lunes 16 de febrero de su programa ‘Studio Cocina’, Gabriel Calvo gritó su amor por la chef María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con Sabor’, y hasta le envió un beso en vivo. “Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata". Aprovechó para mandarle un beso a Majito, mi novia linda”, expresó emocionado el recordado actor de ‘Papá en apuros’ y ‘Mil oficios.

Luego de que Calvo oficializará la relación, Majo reaccionó a lo dicho por el presentador de 51 años y le dejó un cariñoso mensaje en el chat de YouTube, dejando en evidencia que el sentimiento es mutuo. “Tan bello mi chico”, escribió.

En redes sociales, el reciente romance entre Calvo y Majo dio pie a una ola de bromas relacionadas con Keiko Fujimori. Comentarios como “Otra vez perdió Keiko, y no fue en segunda vuelta”, “Pensé que era con Keiko”, “Keiko perdió otra vez”, se multiplicaron entre los usuarios de TikTok.

¿Quién es ‘Majo con sabor’?

María José Vigil Checa es una conocida chef peruano-nicaragüense y comparte contenido en redes sociales relacionados a esa especialidad. Con 25 años maneja restaurantes en Perú y ha participado también en ‘El gran chef: famosos’.

Ganó también mucha popularidad al protagonizar un romance con Gino Assereto, pero acabaron a finales del 2025, sin revelar el motivo exacto: “No lo voy a odiar, no le voy a tener rencor. Lo acepto como es, pero no comparto su forma de vivir en muchos aspectos”, declaró en ese entonces.

