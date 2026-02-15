HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Nicola Porcella quiso besar en broma a exfutbolista mexicano Aldo de Nigris y este casi lo agrede en careo del Ring Royal Fight

El exchico reality Nicola Porcella y el exfutbolista Aldo De Nigris protagonizaron un tenso cruce en México, que estuvo a poco de terminar en golpes. Ambos se enfrentarán en una pelea de boxeo como parte del Ring Royal Fight. 

La pelea de Nicola Porcella con Aldo de Nigris el 15 de marzo es una de las más comentadas en México. Foto: Composición LR/TikTok.
La pelea de Nicola Porcella con Aldo de Nigris el 15 de marzo es una de las más comentadas en México. Foto: Composición LR/TikTok.

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar en México, país donde reside y en el que se ha consolidado como una figura mediática. Esta vez, protagonizó su primer careo con el exfutbolista mexicano Aldo de Nigris, ya que ambos se enfrentarán en una pelea de boxeo como parte del Ring Royal Fight, que reúne a influencers y personajes del entretenimiento.

Durante el tradicional cara a cara para la foto oficial, nadie esperaba que el exintegrante de ‘Esto es guerra’ intentara besar en tono de broma a su rival, gesto que generó la molestia del azteca. La reacción fue inmediata y De Nigris estuvo a punto de agredirlo, pero la seguridad del evento intervino rápidamente y el incidente no pasó de empujones.

PUEDES VER: Nicola Porcella sorprende con comentario tras mención de Magaly Medina durante un live en TikTok: '¿De quién?'

lr.pe

¿Cuándo será la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris en el Ring Royal Fight?

El tenso cruce entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris sobre el escenario encendió al público y elevó la expectativa por el enfrentamiento, que muchos ya esperan ver en el ring. La velada del Ring Royal Fight será este 15 de marzo de 2026 en el Arena Monterrey, coliseo preparado para recibir a miles de fanáticos.

Días atrás, el peruano confesó estar arrepentido de haber aceptado la pelea, al señalar que no soporta la exigencia de los entrenamientos y que el dinero recibido por su participación ya lo había gastado.

“Tú no sabes cómo tienes que entrenar todos los días (…) Dije: ‘Dónde me metí’, y con Aldo, que tiene 15 años menos que yo, pero bueno, ya. Ya no apuesten, ya no apuesten. Es un evento muy bonito, lo agarré porque amo la televisión y lo que hago. Ahora que ya me subí, le dije a Poncho: ‘Ya me quiero bajar’, pero ya me mandó el dinero, ya lo gasté”, declaró muy sonriente el exchico reality.  

PUEDES VER: Nicola Porcella celebra su nuevo emprendimiento en México alejado de las cámaras de televisión

lr.pe

¿Cuál es la cartelera completa del Ring Royal Fight, evento en el que participará Nicola Porcella?

El Ring Royal Fight es considerado una de las atracciones más esperadas del entretenimiento digital en México y es organizado por Poncho de Nigris, quien se hizo buen amigo de Nicola Porcella durante su participación en el reality ‘La casa de los famosos’. Además, es el hermano de Aldo de Nigris, quien jugó en la selección de México y en clubes europeos.

La velada completa es la siguiente:

  • Los actores Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
  • Karely Ruiz vs. Marcela Mistral (presentadora de TV y esposa de Poncho de Nigris)
  • El Abelito vs. Bull Terrie
  • Alberto del Río (Exintegrante de la WWE) vs. Chuy Almada (Youtuber)
Notas relacionadas
Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

LEER MÁS
Nicola Porcella sorprende con comentario tras mención de Magaly Medina durante un live en TikTok: “¿De quién?”

Nicola Porcella sorprende con comentario tras mención de Magaly Medina durante un live en TikTok: “¿De quién?”

LEER MÁS
Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

LEER MÁS
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicola Porcella quiso besar en broma a exfutbolista mexicano Aldo de Nigris y este casi lo agrede en careo del Ring Royal Fight

Lluvias de verano hasta el 19 de febrero: Senamhi anuncia que precipitaciones afectarán en Lima y Callao

Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones

Espectáculos

Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Suheyn Cipriani llora al confesar que aún está enamorada del streamer Macarius y cerró sus redes sociales: “Lo extraño”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025