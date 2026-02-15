La pelea de Nicola Porcella con Aldo de Nigris el 15 de marzo es una de las más comentadas en México. Foto: Composición LR/TikTok.

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar en México, país donde reside y en el que se ha consolidado como una figura mediática. Esta vez, protagonizó su primer careo con el exfutbolista mexicano Aldo de Nigris, ya que ambos se enfrentarán en una pelea de boxeo como parte del Ring Royal Fight, que reúne a influencers y personajes del entretenimiento.

Durante el tradicional cara a cara para la foto oficial, nadie esperaba que el exintegrante de ‘Esto es guerra’ intentara besar en tono de broma a su rival, gesto que generó la molestia del azteca. La reacción fue inmediata y De Nigris estuvo a punto de agredirlo, pero la seguridad del evento intervino rápidamente y el incidente no pasó de empujones.

¿Cuándo será la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris en el Ring Royal Fight?

El tenso cruce entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris sobre el escenario encendió al público y elevó la expectativa por el enfrentamiento, que muchos ya esperan ver en el ring. La velada del Ring Royal Fight será este 15 de marzo de 2026 en el Arena Monterrey, coliseo preparado para recibir a miles de fanáticos.

Días atrás, el peruano confesó estar arrepentido de haber aceptado la pelea, al señalar que no soporta la exigencia de los entrenamientos y que el dinero recibido por su participación ya lo había gastado.

“Tú no sabes cómo tienes que entrenar todos los días (…) Dije: ‘Dónde me metí’, y con Aldo, que tiene 15 años menos que yo, pero bueno, ya. Ya no apuesten, ya no apuesten. Es un evento muy bonito, lo agarré porque amo la televisión y lo que hago. Ahora que ya me subí, le dije a Poncho: ‘Ya me quiero bajar’, pero ya me mandó el dinero, ya lo gasté”, declaró muy sonriente el exchico reality.

¿Cuál es la cartelera completa del Ring Royal Fight, evento en el que participará Nicola Porcella?

El Ring Royal Fight es considerado una de las atracciones más esperadas del entretenimiento digital en México y es organizado por Poncho de Nigris, quien se hizo buen amigo de Nicola Porcella durante su participación en el reality ‘La casa de los famosos’. Además, es el hermano de Aldo de Nigris, quien jugó en la selección de México y en clubes europeos.

La velada completa es la siguiente: