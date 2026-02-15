HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     
Espectáculos

Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

La exchica reality Angie Arizaga habló con honestidad sobre su historia sentimental y destacó la estabilidad que hoy vive junto al padre de su hijo.

Angie Arizaga habló y recordó su antigua relación con Nicola Porcella.
Angie Arizaga habló y recordó su antigua relación con Nicola Porcella. | Composición LR / Google/ Magaly TV La Firme

Angie Arizaga atraviesa un momento especial tras comprometerse en Italia con Jota Benz. En una entrevista exclusiva concedida a 'Magaly TV, la firme', la empresaria se permitió mirar atrás con calma y hablar sobre cómo hoy se siente frente a su pasado sentimental.

Durante la conversación, la influencer evitó entrar en polémicas y optó por una reflexión serena. “Todo lo que uno pasa es para… hacerte más fuerte”, afirmó, dejando en claro que las experiencias previas marcaron su crecimiento personal.

PUEDES VER: Angie Arizaga muestra por primera vez detalles de lujoso anillo de compromiso y sorprende al revelar quién lo diseñó: 'Es perfecto'

lr.pe

Angie Arizaga y su reflexión sobre su antiguo romance con Nicola Porcella

Sin mencionar de manera directa a Nicola Porcella, Angie compartió una idea que resumió su proceso emocional. Sus palabras evidenciaron aprendizaje y distancia, además de una mirada madura sobre lo vivido y superado.

Esa pausa reflexiva sirvió para reforzar un mensaje central: cada etapa cumple un propósito. La conductora destacó que hoy valora la tranquilidad, la comunicación y el respeto, elementos que reconoce como esenciales en su presente.

PUEDES VER: Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: 'Si Dios lo quiere'

lr.pe

Angie Arizaga revela cómo se siente con Jota Benz

En contraste, la también influencer habló con entusiasmo sobre su vínculo actual. “Sé lo que buscaba en un hombre y, cuando conocí a Jota, entendí que era todo lo que estaba buscando”, sostuvo, subrayando la certeza que siente en esta etapa.

Asimismo, Angie Arizaga explicó que no buscaba una relación expuesta y que, tras varios años sola, priorizaba su bienestar. Con el tiempo, la amistad evolucionó de manera natural hasta que ambos decidieron formalizar, convencidos de lo que querían construir juntos.

Notas relacionadas
Angie Arizaga muestra por primera vez detalles de lujoso anillo de compromiso y sorprende al revelar quién lo diseñó: "Es perfecto"

Angie Arizaga muestra por primera vez detalles de lujoso anillo de compromiso y sorprende al revelar quién lo diseñó: "Es perfecto"

LEER MÁS
Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

LEER MÁS
Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

LEER MÁS
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y partidos de hoy en la fecha 3 del Torneo Apertura

Espectáculos

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Suheyn Cipriani llora al confesar que aún está enamorada del streamer Macarius y cerró sus redes sociales: “Lo extraño”

Laura Spoya confiesa que no recuerda parte del accidente y reflexiona: “Estuve a punto de morir, soy consciente”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025