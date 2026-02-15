Angie Arizaga habló y recordó su antigua relación con Nicola Porcella. | Composición LR / Google/ Magaly TV La Firme

Angie Arizaga habló y recordó su antigua relación con Nicola Porcella. | Composición LR / Google/ Magaly TV La Firme

Angie Arizaga atraviesa un momento especial tras comprometerse en Italia con Jota Benz. En una entrevista exclusiva concedida a 'Magaly TV, la firme', la empresaria se permitió mirar atrás con calma y hablar sobre cómo hoy se siente frente a su pasado sentimental.

Durante la conversación, la influencer evitó entrar en polémicas y optó por una reflexión serena. “Todo lo que uno pasa es para… hacerte más fuerte”, afirmó, dejando en claro que las experiencias previas marcaron su crecimiento personal.

Angie Arizaga y su reflexión sobre su antiguo romance con Nicola Porcella

Sin mencionar de manera directa a Nicola Porcella, Angie compartió una idea que resumió su proceso emocional. Sus palabras evidenciaron aprendizaje y distancia, además de una mirada madura sobre lo vivido y superado.

Esa pausa reflexiva sirvió para reforzar un mensaje central: cada etapa cumple un propósito. La conductora destacó que hoy valora la tranquilidad, la comunicación y el respeto, elementos que reconoce como esenciales en su presente.

Angie Arizaga revela cómo se siente con Jota Benz

En contraste, la también influencer habló con entusiasmo sobre su vínculo actual. “Sé lo que buscaba en un hombre y, cuando conocí a Jota, entendí que era todo lo que estaba buscando”, sostuvo, subrayando la certeza que siente en esta etapa.

Asimismo, Angie Arizaga explicó que no buscaba una relación expuesta y que, tras varios años sola, priorizaba su bienestar. Con el tiempo, la amistad evolucionó de manera natural hasta que ambos decidieron formalizar, convencidos de lo que querían construir juntos.