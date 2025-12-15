HOYSuscripcion LR Focus

De chico reality a socio de productora de 'EGG': Nicola Porcella lanzaría canal digital en Pro TV, según Pati Lorena

Nicola Porcella debutará como socio de una de las productoras mejor posicionadas en el Perú, según Pati Lorena. Además, aseguró que 'El novio de México' busca dejar atrás su faceta de chico reality.

Nicola Porcella busca dejar atrás su faceta de chico reality Foto: Composición LR
Nicola Porcella busca dejar atrás su faceta de chico reality Foto: Composición LR

Nicola Porcella estaría listo para dar un nuevo salto empresarial y dejar atrás su figura de exchico reality para asociarse con Mariana Ramírez del Villar, productora líder de 'Esto es guerra'. Según Pati Lorena, 'El novio de México' retornaría al Perú para liderar una nueva etapa del streaming en nuestro país. Hace poco, América TV empezó a trasmitir 'Amanecer', novela de Televisa donde participa el modelo peruano.

Los rumores se intensificaron luego de que Porcella fuera visto en la fiesta de fin de año de Pro TV, una de las productoras más importantes del país, celebrada el 12 de diciembre. Aunque inicialmente se creyó que sería contratado como el nuevo rostro de algún programa de la empresa para el 2026, la realidad sería otra. Según Pati Lorena, el exchico reality volvería al país como socio.

lr.pe

Nicola Porcella sería el nuevo socio de Pro TV, según Pati Lorena

En TikTok, Pati Lorena afirmó: "Nicola va a ser el socio de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV, en un canal digital que ya van a lanzar ahorita. No contratadito como algunos, sino socio. Eso responde a por qué Nicola estaba en la fiesta de Pro TV". La exproductora de Gisela Valcárcel sostuvo que esta asociación marcará el inicio de una competencia directa con figuras de televisión que han migrado al streaming, como María Pía Copello.

Además, Lorena indicó que esta apuesta representa una jugada fuerte por parte de Pro TV, en un contexto donde varias personalidades televisivas están ingresando al mundo digital. La productora buscaría aprovechar el carisma y la gran base de seguidores que tiene Nicola en Perú, México y otros países de América Latina. "Eso no lo sabe nadie. Hace un tiempo atrás John Cano me dijo que Peter Fajardo iba a hacer el canal digital de María Pía y que 'Koala' iba a hacer el canal digital de Pro TV", relató.

Nicola Porcella busca dejar atrás su faceta como exchico reality

Es bien sabido que Nicola Porcella goza de gran popularidad en el país azteca, donde incluso ha sido apodado "El novio de México", apelativo que ganó tras su participación en el reality 'La casa de los famosos’, gracias al carisma y cercanía que generó con la audiencia. Si bien nunca ha negado que su fama comenzó en los reality show, el modelo peruano busca dejar atrás esa faceta y diversificar su carrera. 

En febrero de 2024 inauguró 'Taypa', un restaurante de comida fusión peruano-mexicana ubicado en una exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México. Además, hace una semana fue presentando como una de los nuevos socios de FunPan, una moderna cadena de panaderías, junto a otras reconocidas figuras de Televisa. Ahora, según Pati Lorena, debutará como socio de una de las productoras mejor posicionadas en el Perú. 

