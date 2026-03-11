HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Moquegua conmemora el Día Internacional de la Mujer con conversatorios sobre igualdad y desarrollo personal

En Ilo, la Dra. Yenny Benavides Meza dirigió el conversatorio “Derecho e igualdad en nuestra realidad laboral”, destacando la necesidad de crear entornos laborales equitativos en todas las instituciones.

En Mariscal Nieto, la Dra. Karen Coayla Quispe lideró la charla “Vivir con propósito en la lucha por la igualdad”. Fuente: Difusión.
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, las sedes judiciales de Ilo y Mariscal Nieto realizaron conversatorios dirigidos a servidoras judiciales, con el objetivo de promover la reflexión sobre la igualdad de derechos y el desarrollo personal en el ámbito laboral.

En la sede judicial de Ilo, se llevó a cabo el conversatorio titulado “Derecho e igualdad en nuestra realidad laboral”, a cargo de la Dra. Yenny Benavides Meza, quien abordó la importancia de garantizar espacios laborales basados en la equidad, el respeto y la valoración del trabajo de las mujeres dentro de las instituciones públicas y privadas. Durante su exposición, resaltó los avances logrados en materia de derechos, así como los desafíos que aún persisten para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades.

Por su parte, en la sede judicial de Mariscal Nieto, se desarrolló la charla “Vivir con propósito en la lucha por la igualdad”, a cargo de la Dra. Karen Coayla Quispe, quien invitó a las asistentes a reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad actual y la importancia de fortalecer el liderazgo, la motivación y el compromiso personal en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Ambas actividades generaron espacios de diálogo y reflexión entre las participantes, quienes destacaron la relevancia de continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral.

Como parte de la conmemoración, al finalizar las charlas se entregaron presentes a las asistentes, en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y valioso aporte al servicio de justicia, reafirmando el compromiso institucional de seguir impulsando acciones que promuevan el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las mujeres.

