En una íntima entrevista, Gisela Valcárcel respondió acerca de la eterna comparación con Magaly Medina. La popular 'Señito' descartó cualquier rivalidad personal con la conductora de espectáculos. Además, en tono sereno, la 'Reina de la televisión peruana' aseguró que su estilo es auténtico y dejó en claro que no construye un personaje con el objetivo de acaparar o generar titulares.

Ante la consulta de si está pendiente de la minuciosa comparación del público, respondió: "No, para nada. Yo no hago un perfil mío y digo voy a ser así o asá". En la misma línea, explicó que su forma de presentarse en la televisión es natural: "Pasa porque me pongo un polo y mañana me pongo un vestido con lentejuelas, no lo sé. No pasa porque estoy queriendo informar algo", señaló, dejando en claro que sus acciones no se construyen para mandar una indirecta a la conductora de 'Magaly TV, la firme', aunque los televidentes crean lo contrario.

Gisela Valcárcel asegura que no le guarda rencor a Magaly Medina

En entrevista para el podcast 'Café con la Chevez', Gisela Valcárcel reflexionó sobre la idea instalada de una supuesta enemistad. "Yo entiendo que la gente también piensa: 'Deben odiarse, mira vamos a compararlas'. Es lo que vive en la mente de las personas", afirmó. Sin embargo, subrayó que esa percepción no responde a la realidad, pues considera que cada una tiene su propio espacio: "Yo no creo que eso viva en la mente de ella ni en la mía, porque ella es única y yo soy única".

Finalmente, al ser consultada directamente si le guarda rencor u odio, fue tajante: "No, no". Y añadió una reflexión más amplia sobre las críticas públicas: "Imagina si uno va por la vida guardando rencor a todas las personas que hablan de ti, ya sea con sentido o sin sentido, bien o mal. Las personas no podrían sobrevivir… porque todos en algún momento hemos hablado mal de otra persona. Entonces imagínate, no, no, no".

¿Cómo nació la rivalidad entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina?

Gisela Valcárcel y Magaly Medina son protagonistas de la mayor rivalidad que existe en la TV peruana, misma que empezó en los 90. Según datos, el enfrentamiento comenzó por la lengua afilada de la reina de Chollywood, quien criticaba a la 'Señito' en la revista Oiga. La huachana no dudó en señalar a la reina de la TV peruana como una diva, cuando esta conducía 'Aló, Gisela'.

Varios años después, ambas destacadas figuras del espectáculo hicieron las paces en vivo en el programa 'Amor, amor, amor', conducido por Carlos Cacho. En ese entonces, Gisela Valcárcel le deseo lo mejor a Magaly Medina en el 2009. Sin embargo, en el 2021, 'América hoy' tanteó la posibilidad de que Alfredo Zambrano, de quien Medina Vera anunció que se separó, sería el nuevo jale de 'El artista del año, conducido por la 'Señito', lo que desató la ira de la popular 'Urraca'. "Te ganaste a tu peor enemiga", dijo en ese entonces Magaly.