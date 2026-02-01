Gisela Valcárcel se dio un auténtico baño de popularidad durante su llegada a Iquitos como invitada especial por el 28.º aniversario de la orquesta de cumbia amazónica Explosión de Iquitos, celebrado el viernes 30 de enero. El festejo alcanzó su punto más alto cuando, de manera sorpresiva, la popular ‘Señito’ fue cargada en hombros, desatando la euforia del público.

A través de un video grabado por uno de los asistentes al local Mr. Pardo, se observa cómo Valcárcel se animó a ‘pandillar’ y, con el recinto completamente lleno, celebró junto a todo el público asistente. Al ritmo de la orquesta en vivo, intentó cortar el árbol de la yunza mientras todos aplaudían y gritaban emocionados.

Gisela Valcárcel presente en el aniversario de Explosión de Iquitos

Según videos difundidos en redes sociales, Gisela Valcárcel ingresó al escenario por todo lo alto, acompañada de la característica cortina musical de ‘El gran show’ y recibiendo elogios por parte del animador de Explosión de Iquitos. “La reina de la televisión peruana y nuestra madrina”, se escucha decir. Tras dar tres golpes en el piso del escenario, la madre de Ethel Pozo inició su animación al ritmo de ‘Las avispas’, de Juan Luis Guerra.

“Estoy profundamente honrada de estar aquí y le doy gracias a Dios por permitirme verlos. ¿Saben qué hora es? Eso no importa, porque los sábados se hicieron para gozar. Estoy honrada de celebrar este nuevo aniversario de una agrupación que, gracias al trabajo, esfuerzo y al legado que dejó el padre, y que han continuado Raúl y su familia, ha logrado que, en un país tan centralista como el nuestro, la música de Explosión trascienda”, declaró la 'Señito'.

Gisela Valcárcel desata alboroto en el aeropuerto de Iquitos

La llegada de Gisela Valcárcel a Iquitos también se convirtió en un verdadero acontecimiento. La conductora, que prepara su regreso a Panamericana Televisión, fue recibida la noche del viernes 30 de enero en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta por una multitud de seguidores que aguardaban con expectativa su arribo.

El vuelo de Valcárcel desde Lima sufrió un retraso de más de seis horas. Inicialmente, tenía previsto partir a la 1:30 p. m.; sin embargo, el vuelo fue cancelado y tuvo que esperar hasta aproximadamente las 7:30 p. m. para abordar otra aeronave. Cuando finalmente apareció en la zona de desembarque, los seguidores estallaron en gritos, aplausos y efusivas muestras de cariño.