HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Gisela Valcárcel se roba el show al ser cargada en hombros en aniversario de Explosión de Iquitos: "Los sábados se hicieron para gozar"

'La Señito' se dio un baño de popularidad en su llegada a Iquitos y hasta se animó a "pandillar" al ritmo del 'Orgullo amazónico'.

Gisela Valcárcel en el aniversario de Explosión de Iquitos Foto: Composición LR
Gisela Valcárcel en el aniversario de Explosión de Iquitos Foto: Composición LR | TikTok

Gisela Valcárcel se dio un auténtico baño de popularidad durante su llegada a Iquitos como invitada especial por el 28.º aniversario de la orquesta de cumbia amazónica Explosión de Iquitos, celebrado el viernes 30 de enero. El festejo alcanzó su punto más alto cuando, de manera sorpresiva, la popular ‘Señito’ fue cargada en hombros, desatando la euforia del público.

A través de un video grabado por uno de los asistentes al local Mr. Pardo, se observa cómo Valcárcel se animó a ‘pandillar’ y, con el recinto completamente lleno, celebró junto a todo el público asistente. Al ritmo de la orquesta en vivo, intentó cortar el árbol de la yunza mientras todos aplaudían y gritaban emocionados.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: 'Así reciben a una diva'

lr.pe

Gisela Valcárcel presente en el aniversario de Explosión de Iquitos

Según videos difundidos en redes sociales, Gisela Valcárcel ingresó al escenario por todo lo alto, acompañada de la característica cortina musical de ‘El gran show’ y recibiendo elogios por parte del animador de Explosión de Iquitos. “La reina de la televisión peruana y nuestra madrina”, se escucha decir. Tras dar tres golpes en el piso del escenario, la madre de Ethel Pozo inició su animación al ritmo de ‘Las avispas, de Juan Luis Guerra.

“Estoy profundamente honrada de estar aquí y le doy gracias a Dios por permitirme verlos. ¿Saben qué hora es? Eso no importa, porque los sábados se hicieron para gozar. Estoy honrada de celebrar este nuevo aniversario de una agrupación que, gracias al trabajo, esfuerzo y al legado que dejó el padre, y que han continuado Raúl y su familia, ha logrado que, en un país tan centralista como el nuestro, la música de Explosión trascienda”, declaró la 'Señito'.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: 'Magaly era todo'

lr.pe

Gisela Valcárcel desata alboroto en el aeropuerto de Iquitos

La llegada de Gisela Valcárcel a Iquitos también se convirtió en un verdadero acontecimiento. La conductora, que prepara su regreso a Panamericana Televisión, fue recibida la noche del viernes 30 de enero en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta por una multitud de seguidores que aguardaban con expectativa su arribo.

El vuelo de Valcárcel desde Lima sufrió un retraso de más de seis horas. Inicialmente, tenía previsto partir a la 1:30 p. m.; sin embargo, el vuelo fue cancelado y tuvo que esperar hasta aproximadamente las 7:30 p. m. para abordar otra aeronave. Cuando finalmente apareció en la zona de desembarque, los seguidores estallaron en gritos, aplausos y efusivas muestras de cariño.

Notas relacionadas
Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel no descarta colaborar con Magaly Medina, pero marca diferencia: "Yo animó programas de televisión, ella es periodista"

Gisela Valcárcel no descarta colaborar con Magaly Medina, pero marca diferencia: "Yo animó programas de televisión, ella es periodista"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: "Así reciben a una diva"

Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: "Así reciben a una diva"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

LEER MÁS
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025