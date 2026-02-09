HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sacerdote condenado por abuso en Colombia huyó al Perú y fue capturado por Interpol | Fuerte y Claro

Espectáculos

Allison Pastor niega conflictos con Gisela Valcárcel tras enfrentamiento de 2021 y descarta participar en su programa: “Estoy en otra etapa”

La bailarina Allison Pastor se refirió al episodio que marcó su salida de 'Reinas del Show' y dejó clara su postura frente a un eventual regreso a la televisión de la mano de la popular conductora Gisela Valcárcel.

Allison Pastor recordó el enfrentamiento que tuvo con Gisela Valcárcel.
Allison Pastor recordó el enfrentamiento que tuvo con Gisela Valcárcel.

Allison Pastor decidió aclarar los rumores que reaparecieron tras el anunciado retorno de Gisela Valcárcel a la pantalla chica. La esposa de Erick Elera aseguró que no guarda resentimientos por el cruce que ambas protagonizaron hace algunos años en un conocido reality de baile.

No obstante, la también empresaria fue enfática al descartar cualquier posibilidad de volver a trabajar bajo la producción de la conductora. Según explicó, su vida personal y profesional atraviesa un momento distinto, lejos de la competencia televisiva que marcó una etapa anterior.

Allison Pastor denuncia robo de prendas de su negocio por presunto trabajador de Rappi

lr.pe

Allison Pastor niega conflictos con Gisela Valcárcel tras Reinas del Show

La bailarina recordó el enfrentamiento ocurrido en 2021 durante su participación en 'Reinas del Show'. Aclaró que aquel episodio pertenece al pasado y que actualmente mantiene una posición serena frente a lo sucedido.

“Eso pasó hace mucho tiempo. Por mi lado estoy normal y tranquila. No tengo ningún problema con ella. ¿Si aceptaría volver a participar en su reality? Yo creo que no”, expresó Pastor en declaraciones al diario Trome, descartando así cualquier acercamiento laboral.

Allison Pastor descarta volver al programa de Gisela Valcárcel

Pese a la distancia profesional, Pastor señaló que no existe animadversión hacia la presentadora, a quien le deseó éxito en su regreso a la televisión. La bailarina destacó que cada una continúa su camino por separado.

Estoy en otra etapa, viendo lo de mi negocio y quizá me quiero preparar para la actuación”, manifestó, dejando claro que sus prioridades actuales se centran fuera de los sets de competencia.

¿Por qué se enfrentaron Allison Pastor y Gisela Valcárcel?

El conflicto entre ambas figuras ocurrió durante una gala del reality, cuando la participante expresó su desacuerdo con la edición musical asignada a una de sus presentaciones. Pastor consideró que existía un trato desigual dentro del programa.

La discusión se intensificó en vivo luego de que la conductora respondiera con firmeza a los reclamos. Finalmente, la bailarina optó por abandonar la competencia antes de la semifinal, situación que generó amplia polémica en el mundo del espectáculo.

Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil

lr.pe

¿Quién es Allison Pastor?

Allison Milagros Pastor Romero nació en Lima en 1995. Es modelo, influencer fitness, empresaria y personalidad televisiva, conocida por su paso por espacios como Esto es Guerra.

Desde 2019 mantiene una relación matrimonial con el actor y cantante Erick Elera. Juntos formaron una familia y se consolidaron como una de las parejas más estables del espectáculo peruano.

