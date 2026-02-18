La conductora de espectáculos Magaly Medina reveló que el actor Gabriel Calvo y la influencer gastronómica 'Majo con sabor' habrían mantenido su relación en reserva durante varios meses de 2025. Según informó, su equipo de investigación accedió al registro migratorio de ambos y detectó viajes coincidentes a Colombia y Argentina, sin que dejaran evidencia en redes sociales.

De acuerdo con Medina Vera, el presunto hermetismo respondería a una estrategia publicitaria. En ese periodo, Calvo se encontraba en temporada con la obra 'El primer damo' y, además, surgieron especulaciones sobre un supuesto acercamiento con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Las versiones tomaron fuerza luego de que el actor señalara públicamente que había "tomado cafecito" en más de una oportunidad con la excandidata presidencial.

Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' habrían pasado juntos Año Nuevo

Según los registros migratorios difundidos en 'Magaly TV, la firme,' Gabriel Calvo y María José Vigil - nombre real de la creadora de contenido - viajaron a Colombia del 5 al 9 de noviembre de 2025. Asimismo, habrían recibido el Año Nuevo en Argentina, país en el que permanecieron del 30 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026.

Mientras tanto, la temporada teatral se extendió hasta el 29 de enero. En ese contexto, Medina cuestionó que la relación no se hiciera pública antes. "Claro, tenían que salir calladito, sin hacer bulla. La Majo bien haciéndole ahí para que el Gabo siga con su cuentazo, haciéndonos pensar que estaba de galán con Keiko Fujimori, cuando en realidad estaba de galán con Majo", señaló.

Magaly Medina cuestiona presunta estrategia promocional

Luego de que ambas figuras hicieran pública su relación, indicó: "Tenía que facturar, su show se le iba al caño si la gente no seguía creyendo en el interés por Keiko", señalando que el supuesto romance habría formado parte de una estrategia promocional. Una vez finalizada la temporada teatral, Gabriel Calvo y 'Majo con sabor' empezaron a mostrarse junta sin reservas.

Finalmente, Medina también señaló la facilidad con la que la creadora de contenido negó estar en una relación con el actor, pese a que desde julio de 2025 ya circulaban rumores sobre un vínculo sentimental entre ambos.