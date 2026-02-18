HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

Jerí censurado ¿quien sigue? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Magaly Medina revela que Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' habrían mantenido su relación en secreto y viajaron juntos a Colombia y Argentina

La conductora Magaly Medina remarcó que en televisión "todos son actores", por lo que aseguró que siempre pone en duda las declaraciones y versiones que ofrecen los personajes de la farándula peruana.


Magaly Medina criticó a Gabriel Calvo por fingir atracción por Keiko Fujimori para promocionar su obra Foto: Composición LR
Magaly Medina criticó a Gabriel Calvo por fingir atracción por Keiko Fujimori para promocionar su obra Foto: Composición LR | YouTube

La conductora de espectáculos Magaly Medina reveló que el actor Gabriel Calvo y la influencer gastronómica 'Majo con sabor' habrían mantenido su relación en reserva durante varios meses de 2025. Según informó, su equipo de investigación accedió al registro migratorio de ambos y detectó viajes coincidentes a Colombia y Argentina, sin que dejaran evidencia en redes sociales.

De acuerdo con Medina Vera, el presunto hermetismo respondería a una estrategia publicitaria. En ese periodo, Calvo se encontraba en temporada con la obra 'El primer damo' y, además, surgieron especulaciones sobre un supuesto acercamiento con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Las versiones tomaron fuerza luego de que el actor señalara públicamente que había "tomado cafecito" en más de una oportunidad con la excandidata presidencial.

PUEDES VER: Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: 'Mi novia linda'

lr.pe

Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' habrían pasado juntos Año Nuevo

Según los registros migratorios difundidos en 'Magaly TV, la firme,' Gabriel Calvo y María José Vigil - nombre real de la creadora de contenido - viajaron a Colombia del 5 al 9 de noviembre de 2025. Asimismo, habrían recibido el Año Nuevo en Argentina, país en el que permanecieron del 30 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026.

Mientras tanto, la temporada teatral se extendió hasta el 29 de enero. En ese contexto, Medina cuestionó que la relación no se hiciera pública antes. "Claro, tenían que salir calladito, sin hacer bulla. La Majo bien haciéndole ahí para que el Gabo siga con su cuentazo, haciéndonos pensar que estaba de galán con Keiko Fujimori, cuando en realidad estaba de galán con Majo", señaló.

PUEDES VER: Gabriel Calvo confirma su relación con ‘Majo con Sabor’: ¿cuál es la diferencia de edad entre el actor y la chef?

lr.pe

Magaly Medina cuestiona presunta estrategia promocional

Luego de que ambas figuras hicieran pública su relación, indicó: "Tenía que facturar, su show se le iba al caño si la gente no seguía creyendo en el interés por Keiko", señalando que el supuesto romance habría formado parte de una estrategia promocional. Una vez finalizada la temporada teatral, Gabriel Calvo y 'Majo con sabor' empezaron a mostrarse junta sin reservas.

Finalmente, Medina también señaló la facilidad con la que la creadora de contenido negó estar en una relación con el actor, pese a que desde julio de 2025 ya circulaban rumores sobre un vínculo sentimental entre ambos.

Notas relacionadas
Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

LEER MÁS
Andrea Llosa expone a Magaly Medina tras afirmar que le dejaba bajo colchón de rating: "No es ambiciosa, es una suerte de Gollum"

Andrea Llosa expone a Magaly Medina tras afirmar que le dejaba bajo colchón de rating: "No es ambiciosa, es una suerte de Gollum"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: "Cuando no la debes, no la temes"

Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: "Cuando no la debes, no la temes"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

Carlos Cacho sorprende al afirmar que Luis Fernando 'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le regaló dos terrenos: "A mi nombre"

LEER MÁS
Youna vuelve a enfrentarse a Samahara Lobatón y cuestiona su apoyo en su lucha contra el cáncer: "Es una falta de respeto"

Youna vuelve a enfrentarse a Samahara Lobatón y cuestiona su apoyo en su lucha contra el cáncer: "Es una falta de respeto"

LEER MÁS
Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Dos historias ocultas, por César Azabache Caracciolo

Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

Espectáculos

Yahaira Plasencia se defiende tras duras críticas por baja asistencia en show de EE. UU.: "Feliz con mi trabajo"

Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

Andrea Llosa expone a Magaly Medina tras afirmar que le dejaba bajo colchón de rating: "No es ambiciosa, es una suerte de Gollum"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025