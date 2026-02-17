HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

🚨 EN VIVO censura contra José Jerí: Congreso debate la permanencia del presidente

Espectáculos

Gabriel Calvo confirma su relación con ‘Majo con Sabor’: ¿cuál es la diferencia de edad entre el actor y la chef?

El actor Gabriel Calvo oficializó su romance con la chef y creadora de contenido ‘Majo con Sabor’, una relación que ha llamado la atención por la diferencia de edad entre ambos.

Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' oficializan su relación. Foto: composición LR/Instagram
Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' oficializan su relación. Foto: composición LR/Instagram

Gabriel Calvo confirmó públicamente su romance con la chef e influencer María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con Sabor’, luego de ser captado cariñoso con ella por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' el 15 de febrero en un restaurante japonés de Miraflores. Luego de la cita —que coincidió con el cumpleaños del actor peruano— él mismo oficializó la relación al ser abordado por el reportero de la 'Urraca': “Sí es mi novia… Estoy contento, estoy feliz”, declaró.

PUEDES VER: Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: 'Preferiría no incentivar esto'

lr.pe

¿Cuántos años de diferencia hay entre Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor'?

La diferencia de edad entre el conocido actor de 'Torbellino' y la creadora de contenido es de 25 años. Gabriel Calvo nació el 15 de febrero de 1975 y tiene 51 años, mientras que 'Majo con Sabor' cumplió 26 años el último noviembre de 2025. Ambos disfrutan de pasar tiempo juntos, como ocurrió recientemente cuando las cámaras de 'Magaly TV, la firme' los captaron en actitud cariñosa en un restaurante y, posteriormente, ingresando al departamento del actor para continuar la velada.

María José Vigil Checa, la chef peruano-nicaragüense, ganó popularidad en redes sociales por su contenido gastronómico y también por su participación como jurado en 'El gran chef famosos'. Sin embargo, en el ámbito sentimental, la última relación que se le conoció fue con Gino Assereto, con quien terminó a mediados de 2025. Por su parte, el actor continúa vigente en el medio digital conduciendo sus espacios 'Studio Cocina' y 'Nadie se salva'.

'Majo con Sabor'. Foto: Instagram

'Majo con Sabor'. Foto: Instagram

PUEDES VER: Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: 'Creamos un proyecto'

lr.pe

Gabriel Calvo minimiza diferencia de edad con 'Majo con Sabor'

EL conductor del pódcast 'Nadie se salva' dejó clara su postura sobre la diferencia de edad con la chef: “Para mí, en particular, para el amor, no hay edad”. Sin embargo, prefiere mantener los detalles de su vida privada en completa reserva, luego de que fuera vinculado sentimentalmente con Keiko Fujimori, con quien el mismo actor aseguró que "salieron varias veces a tomar café", mientras que la candidata a la Presidencia del Perú lo calificó como "guapísimo".

Por su parte, 'Majo con sabor', se pronunció sobre su relación con el actor: "Mier****. qué puedo negar, ahí? Sí pues teng que aceptarlo...Sí estoy con Gabriel". Sin embargo, prefirió mantenerse en privado la fecha en que empezaron una relación. "Eso me lo quedo en privado. Sí he pasado San Valentín con él", añadió durante su programa en una radio local.

Notas relacionadas
Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

LEER MÁS
¡Sorprendieron a todos! Pamela López se 'casa' con Paul Michael: "Ser felices en esta y otra vida más"

¡Sorprendieron a todos! Pamela López se 'casa' con Paul Michael: "Ser felices en esta y otra vida más"

LEER MÁS
Brian Rullan comparte emotivo mensaje a sus hijos tras visitar a Laura Spoya: "Nunca los voy a defraudar"

Brian Rullan comparte emotivo mensaje a sus hijos tras visitar a Laura Spoya: "Nunca los voy a defraudar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

Actor Gabriel Calvo impacta al confesar en vivo su romance con influencer ‘Majo con Sabor’: “Mi novia linda”

LEER MÁS
Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

LEER MÁS
Magaly Medina expresa su molestia por bajo rating del programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Las cosas claras”

Magaly Medina expresa su molestia por bajo rating del programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Las cosas claras”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

José Jerí EN VIVO: Congreso inicia el debate de censura contra el presidente de la República

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: programación y canal de TV para ver la fecha 1 del torneo

Espectáculos

Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: "Cuando no la debes, no la temes"

Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

Magaly Medina expresa su molestia por bajo rating del programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Las cosas claras”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso inicia el debate de censura contra el presidente de la República

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quién lo reemplazará

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025