Gabriel Calvo confirmó públicamente su romance con la chef e influencer María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con Sabor’, luego de ser captado cariñoso con ella por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' el 15 de febrero en un restaurante japonés de Miraflores. Luego de la cita —que coincidió con el cumpleaños del actor peruano— él mismo oficializó la relación al ser abordado por el reportero de la 'Urraca': “Sí es mi novia… Estoy contento, estoy feliz”, declaró.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor'?

La diferencia de edad entre el conocido actor de 'Torbellino' y la creadora de contenido es de 25 años. Gabriel Calvo nació el 15 de febrero de 1975 y tiene 51 años, mientras que 'Majo con Sabor' cumplió 26 años el último noviembre de 2025. Ambos disfrutan de pasar tiempo juntos, como ocurrió recientemente cuando las cámaras de 'Magaly TV, la firme' los captaron en actitud cariñosa en un restaurante y, posteriormente, ingresando al departamento del actor para continuar la velada.

María José Vigil Checa, la chef peruano-nicaragüense, ganó popularidad en redes sociales por su contenido gastronómico y también por su participación como jurado en 'El gran chef famosos'. Sin embargo, en el ámbito sentimental, la última relación que se le conoció fue con Gino Assereto, con quien terminó a mediados de 2025. Por su parte, el actor continúa vigente en el medio digital conduciendo sus espacios 'Studio Cocina' y 'Nadie se salva'.

'Majo con Sabor'. Foto: Instagram

Gabriel Calvo minimiza diferencia de edad con 'Majo con Sabor'

EL conductor del pódcast 'Nadie se salva' dejó clara su postura sobre la diferencia de edad con la chef: “Para mí, en particular, para el amor, no hay edad”. Sin embargo, prefiere mantener los detalles de su vida privada en completa reserva, luego de que fuera vinculado sentimentalmente con Keiko Fujimori, con quien el mismo actor aseguró que "salieron varias veces a tomar café", mientras que la candidata a la Presidencia del Perú lo calificó como "guapísimo".

Por su parte, 'Majo con sabor', se pronunció sobre su relación con el actor: "Mier****. qué puedo negar, ahí? Sí pues teng que aceptarlo...Sí estoy con Gabriel". Sin embargo, prefirió mantenerse en privado la fecha en que empezaron una relación. "Eso me lo quedo en privado. Sí he pasado San Valentín con él", añadió durante su programa en una radio local.