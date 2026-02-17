HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina critica show de Yahaira Plasencia en Estados Unidos por baja asistencia: "Cuatro gatos"

Magaly Medina hizo énfasis que, cuando un artista cuenta con un público que lo respalde, esto se ve reflejado en un local lleno y dispuesto a comprar entradas para verte.

Yahaira Plasencia se presentó en EE.UU. previo a San Valentín Foto: Composición LR
Yahaira Plasencia se presentó en EE.UU. previo a San Valentín Foto: Composición LR | YouTube

Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia por el poco público que convocó uno de sus más recientes conciertos en Estados Unidos, un día antes de las celebraciones por San Valentín. La popular 'Urraca' emitió un reportaje en el mostró un salón de eventos con escaso público, escenas que rápidamente se viralizaron en las plataformas digitales. 

Medina Vera incluso calificó de fracaso el show ofrecido por 'La patrona' en el estado de Virginia. Asimismo, la conductora, originaria de Huacho, ironizó con que realizar su presentación un viernes 13 fue perjudicial para la salsera. "¿Este viernes trece fue su día de mala suerte? Porque este local que la contrató no tuvo el aforo esperado", declaró.

Magaly Medina cuestiona la convocatoria de Yahaira Plasencia

En la misma línea, Medina Vera continuó mostrando imágenes del show de Yahaira Plasencia en el extranjero. "Se presentó allá y, miren, había poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos. Pero miren, el local vacío, demasiado grande", criticó. 

En tono sarcástico, recomendó a los empresarios que, para próximas presentaciones, consideren convocarla a espacios más pequeños para que el poco público no sea tan evidente. "La próxima, los empresarios que la contraten, háganle un favor, contrátenle un lugarcito pequeñito, ¿no? Esas discos chiquitas, acogedoras, para que no se note. Con la justa creo que hay veinte personas ahí, no más, ¿no?". 

Magaly Medina tilda de fracaso concierto de Yahaira Plasencia en EE.UU. 

Según Magaly Medina, las presentaciones en vivo de todo artista son el indicador perfecto para determinar su éxito. Solo cuando realmente el cantante cuenta con una base de fans consolidada logra vender las entradas necesarias para llenar los locales. 

Para la conductora del espectáculo, un local vacío no habla nada bien de la reputación artística de la salsera porque "si la gente quiere escucharte cantar, bailar al ritmo de tus canciones, pues compra sus entradas" y va a escucharte en vivo", finalizó. 

