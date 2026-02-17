HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: "Cuando no la debes, no la temes"

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' puso en tela de juicio el resultado del dosaje etílico realizado a Laura Spoya y cuestionó que no haya sido mostrado públicamente para poner fin a las especulaciones.

Magaly Medina criticó la aparición de un joven retirando objetos de la escena del accidente Foto: Composición LR
Magaly Medina criticó la aparición de un joven retirando objetos de la escena del accidente Foto: Composición LR

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina cuestionó la aparición de un joven - quien supuestamente sería la nueva pareja de Laura Spoya - por retirar varios objetos de la camioneta de la exreina de belleza la madrugada del jueves 12 de febrero. Para la presentadora de espectáculo, la presencia del joven, con efectivos policiales sin poner obstáculo para que retire varias cosas de la escena del accidente, deja mucho que desear.

En la misma línea, la popular 'Urraca' señaló que "cuando tú no la temes, no vas a perseguir a la almohada, a sacar la almohada, las cosas", señaló. Además, indicó que la presencia del joven respondería a la intención de ocultar ciertos objetos que podrían haber sumado responsabilidad a  Laura Spoya por el aparatoso accidente automovilístico. "¿Qué intentaban esconder? ¿Qué intentaban sacar? Ahora van a decir que era su maquillaje muy valioso y que lo quería recuperar. Ay, por favor, ¿Qué más habría ahí?", cuestionó. 

PUEDES VER: Magaly Medina enfurece con Laura Spoya tras quejarse de la prensa por cobertura de su accidente

lr.pe

Magaly Medina pone en tela de juicio resultado del dosaje etílico 

Para su programa, 'Magaly TV, la firme', la conductora de espectáculos puso en tela de juicio el resultado del dosaje etílico atribuido a Laura Spoya debido a que el documento no ha sido mostrado públicamente, aunque cabe resaltar que exhibirlo a la prensa no es un procedimiento estándar ni obligatorio. "He visto tantas cosas, conocemos nuestro Perú, sabemos cómo es", cuestionó. 

"Solo tenemos la palabra de ellos que era de 0.2 (…) Al llegar a la clínica, le tienen que poner una vía con suero y, por supuesto, el examen se lo habrán hecho a las cuatro horas después de que ya pasó todo el suero por su organismo. O sea, ¿tenemos que creer en el resultado que ellos nos dan? No sé, pero yo soy muy desconfiada", indicó.

PUEDES VER: Brian Rullan comparte emotivo mensaje a sus hijos tras visitar a Laura Spoya: 'Nunca los voy a defraudar'

lr.pe

Magaly Medina sobre viaje de Brian Rullan

Magaly Medina indicó que, si Brian Rullan hubiera visto antes las imágenes de Laura Spoya con un nuevo galán, tal vez no habría tomado el primer vuelo ni viajado a Perú, mucho menos habría aparecido en la puerta de la clínica con un ramo de flores. 

"Él se sentía el esposo llegando a ver a su esposa en un caso de accidente, ¿no? Él sentía eso. Él bien seguro, va, las cámaras, todo", agregó Medina. Por último, la conductora sostuvo que cuando Rullan  "se dio cuenta del papelón que estaba haciendo, decidió tomar su vuelo de regreso y decir: 'Ya, mejor me voy'". 

