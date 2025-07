La popular chef e influencer de cocina, 'Majo con Sabor', cuenta con varios proyectos por delante. Actualmente, maneja negocios en el extranjero, tiene una exitosa carrera en redes sociales y está por lanzar su primer recetario. Con solo 25 años, María José Vigil se ha consolidado como una de las figuras culinarias más destacadas, no solo en plataformas digitales, sino también en televisión, gracias a su participación en programas como 'El Gran Chef: Famosos' y 'Arriba mi Gente'.

No obstante, su carrera como chef empezó casi por accidente. En una entrevista exclusiva para La República, 'Majo con Sabor' reveló el verdadero motivo por el cual decidió dedicar su vida a la cocina: "Estudié gastronomía porque no sabía a qué estudiar", confesó.

'Majo con Sabor' casi no es chef

La popular figura pública culinaria mencionó que cuando decide estudiar gastronomía, no tenía planeado convertirse en chef. Ella pensaba estudiar aviación o medicina, pero no estaba segura. Todo comienza cuando su mamá le sugiere que aprenda a cocinar para que no gaste tanto dinero en comida cuando se vaya de viaje. "Me metí a un curso de gastronomía y me encantó, me enamoré", recuerda ella emocionada.

Tiempo después se inscribió en la carrera formalmente y a las 2 semanas de empezar, consiguió prácticas en un restaurante y no dejó de trabajar. En un horario bastante agotador, María José Vigil comenta que su rutina incluía estudiar y trabajar al mismo tiempo."Era levantarme a las 6 de la mañana para ir a mis clases, salía a las 12 o 1 pm, y luego entraba al restaurante hasta la 1 am. Así todos los días". A pesar de lo complicado de sus horarios, esto la hacía feliz.

Un tipakay fue su ventana a la fama

Cinco o seis años después, María José Vigil tuvo la oportunidad de abrir un restaurante en Ecuador junto a uno de sus mejores amigos, quien ahora es su socio. Durante su tiempo en ese país, otro amigo le pidió ayuda para grabar contenido para las redes de su emprendimiento. Majo regresó a Perú para grabar y, al ver el excelente equipo de trabajo, se sintió inspirada y pensó: "Quiero trabajar con ellos". Sin embargo, para poder integrarse a su equipo, debía empezar a crear contenido para redes sociales.

A las 3 semanas de empezar, uno de sus videos se volvió viral. "Yo estaba en Ecuador y no sabía qué hacer, las personas escribían, escribían y escribían. Nunca había tenido ese contacto con tanto público en mi vida". El video que explotó en redes sociales fue la receta de un tipakay. "Lo que sucede es que a mí me encanta el dulce y toda mi producción le encanta el salado". Todo el equipo de Majo quería que cocinara un chihaukay, pero ella se había antojado de un plato de chifa dulce. "Fue tan sincero y honesto, que reventó", relata Majo.

Esa autenticidad es lo que al final hace que la gente quiera ver su contenido. "En mis videos no hay pautas, simplemente es lo que sucede." Con esto se refiere a que, las veces que ha fallado al momento de preparar un platillo, igual han quedado inmortalizados en un video dentro de sus redes sociales. "Nadie es perfecto". A pesar de las críticas que recibe en redes sociales, señala que su mejor aliado ha sido el amor propio.

"Hay mucha gente que se armó un papel en sus redes sociales, o sea, no es la persona que es en realidad", comenta Majo y si bien no lo dice con ánimos de juzgar, sabe que no podría hacer eso. "Vivir encerrado en una cárcel, siendo quien no eres... No, imposible", declara Vigil. Eso fue lo que siempre tuvo claro antes de empezar a grabar contenido: ser de la misma forma tanto en redes como en la vida real. "Si me van a querer, es como soy."