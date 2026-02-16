HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¡Sorprendieron a todos! Pamela López se 'casa' con Paul Michael: "Ser felices en esta y otra vida más"

Como parte de un juego para una entrevista, Pamela López y Paul Michael recrearon una boda en la que se lucieron con sus votos de amor, especialmente el cantante, quien incluso llevó un anillo.

Pamela López dejó a todos con la boca abierta tras casarse a puertas de un divorcio Foto: Composición LR
Pamela López dejó a todos con la boca abierta tras casarse a puertas de un divorcio Foto: Composición LR | TikTok

Pamela López sorprendió al contraer 'matrimonio' con Paul Michael, con quien mantiene una relación sentimental de casi un año. La pareja fue entrevistada para el podcast 'Enrique, cámara, acción', en el que contó cómo se conocieron y qué los llevó a dar el siguiente paso e iniciar su vínculo sentimental, que no ha estado exento de polémicas. Además, reveló que él tiene un "corazón de oro". 

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Enrique Neira, conductor del programa digital, les consultó si el matrimonio está en sus planes futuros, aunque la popular 'Kitty Pam' aún está casada con el futbolista Christian Cueva. De repente, el conductor sacó y le colocó un velo de novia y ramos de flores a la trujillana para que simularan una ceremonia nupcial. 

PUEDES VER: Anelhí Arias enfurece con Pamela López por negar romance con Dayron Martin: 'Yo fui la perjudicada'

lr.pe

Pamela López y Paul Michael recrean boda 

"Te has tardado 27 años en llegar a mi vida", le confesó Paul Michael a Pamela López. Segundos después, empiezan a "jugar" que se dirían en el altar. Metido en el papel, el cantante "agradeció" al público imaginario que asistió a su 'boda'. "Decirte Pamela López que quiero estar contigo en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Quiero que seas la última mujer en mi vida, que estés conmigo para siempre y poder ser felices en esta y en otra vida", fueron las palabras del joven de 27 años. 

Visiblemente, emocionada López besa a Paul y le dice: "Sí, acepto". Segundos después, él le entrega un anillo mientras se arrodilla. Para agregar un poco de humor, Pamela López muerde el anillo para comprobar que sea un diamante. "Mira, Paul Michael, agradezco a Dios por ponerte en mi camino. No pensé que iba a encontrar el amor nuevamente", respondió la aún esposa del popular 'Aladino'.

PUEDES VER: Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: 'No se lo deseo a nadie'

lr.pe

Pamela López revela detalles de su relación con Paul Michael

Pamela López reveló que se conocieron en una discoteca, cuando Paul Michael era parte de Combinación de la Habana, y que fue el cantante quien dio el primer paso. "Una cosa llevó a lo otro", indicó el joven. Sin embargo, la trujillana reveló que "a veces es un poquito terco", pero destacó que siempre es engreída por su actual pareja.

En sus ratos libres hacen contenido, juegan ludo cada quien en su casa y van a la playa. Siempre realizan actividades distintas. "No ponemos a hablar de la vida, de los extraterrestres", señaló Paul Michael, dejando en claro la complicidad de su pareja y la facilidad de conversación que comparten.

