El empresario mexicano Brian Rullan conmovió a sus seguidores al publicar un mensaje dedicado a sus hijos luego de viajar para acompañar a Laura Spoya tras el grave accidente que sufrió recientemente. A través de sus historias de Instagram, compartió un video de una videollamada con los menores y expresó: “Amores de mi vida. No soy perfecto. Nunca los voy a defraudar. ¡Su felicidad estará arriba de la mía siempre! Los amo”.

Brian Rullan dedica tiernas palabras a sus con Laura Spoya tras dejar el Perú

Tras su estadía en Perú, el empresario continuó activo en redes sociales mostrando detalles de su rutina. En sus historias también reveló que se encontraba en Miami, donde asistió a la celebración de cumpleaños de una mujer cercana a su círculo personal, a quien etiquetó en la publicación. Desde allí realizó la videollamada con sus hijos, momento que decidió compartir públicamente.

El histpria de Instagram resaltó el amor que siente por los menores y reafirmó su compromiso como padre. Ahora, con la conductora en etapa de recuperación, el empresario retomó sus actividades, pero dejó claro que su prioridad sigue siendo su familia, tal como expresó en el mensaje dedicado a sus hijos.

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y reveló exitosa operación de la conductora

El viaje del empresario a Perú tuvo como principal motivo acompañar a la presentadora luego del accidente que casi la deja sin poder caminar. Durante declaraciones al programa Arriba mi gente, contó detalles del estado de salud de la conductora del espacio digital 'La Manada' y confirmó que la intervención quirúrgica fue exitosa.

“Salió bien de la operación y está en recuperación. Tenía miedo, pero está tranquila. Está contenta de que está viva”, aseguró. También confesó que ver el video del accidente lo impactó profundamente. “Después de que vi el video me asusté mucho. Tiene suerte de que no le pasó nada a nadie más, pero es preocupante”, añadió.