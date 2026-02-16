La difusión de imágenes en redes sociales en las que se veía al actor Stefano Salvini en aparentes condiciones de abandono generó preocupación entre usuarios y seguidores. Sin embargo, la actriz Matilde León decidió pronunciarse públicamente y aclarar el contexto real. “Queremos anunciar que todo esto ha sido una mentirilla… en nuestra serie, nuestros personajes terminan así”, explicó en un video publicado junto con su pareja.

Según detalló la actriz, las escenas no correspondían a una situación real, sino a una estrategia promocional para presentar el proyecto audiovisual que ambos protagonizan. La exintegrante del elenco de 'Al fondo hay sitio' precisó que se trata de una serie web vertical titulada 'Mivagabundo.com', creada a partir de comentarios del público que pedía verlos trabajar juntos en pantalla.

Matilde León aclara que las imágenes de Stefano Salvini en “estado de abandono” son parte de un proyecto audiovisual

La actriz, recordada por sus papeles en 'Papá en apuros' y 'Nina de azucar', explicó que el material que se sifundió en redes sociales, en las que Stefano Salvini aparce sentado en una esquina de una calles, en parente estado de abandono, forma parte de la narrativa de la serie en las que ambos trabajan.

“Trata que un vagabundo desamparado es adoptado por una chica de clase alta para transformarlo en su enamorado premium y pasan muchas cosas”, comentó la actriz, invitando a sus seguidores a ver la producción en plataformas como TikTok e Instagram. También enfatizó que el proyecto fue desarrollado con dedicación: “Lo hacemos con todo el cariño y el amor”.

Matilde León y Stefano Salvini hablan de su historia de amor

La actriz confesó en una entrevista a América Televisión en 2025 contó que su romance con Stefano Salvini surgió tras reencontrarse y fortalecer primero una amistad. “Este año nos volvimos a encontrar y fluyó, comenzamos siendo amigos. Para mí es importante, para tener una pareja, primero tener una amistad”, señaló.

Por su parte, el la expareja de Johanna San Miguel destacó la conexión emocional que mantienen y la manera en que eso fortalece su vínculo. “Queremos construir algo bonito y tenemos que remar con todas estas cosas”, afirmó, resaltando cualidades de su pareja como su inteligencia, empatía y sensibilidad.