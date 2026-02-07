HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gabriel Calvo revela que está enamorado y lanza romántico mensaje: "Dueña de mi corazón"

Tras la confesión, en redes sociales comenzaron a especular que la nueva pareja del actor sería Major con Sabor. Hasta el momento, ni Gabriel Calvo ni la influencer han confirmado ni desmentido la información.

Gabriel Calvo sorprendió a todos con insólita confesión Foto: Composición LR
Gabriel Calvo sorprendió a todos con insólita confesión Foto: Composición LR | Captura Roro Network

Gabriel Calvo sorprendió a sus seguidores al revelar que está enamorado y dedicar un romántico mensaje durante la última emisión del programa de streaming ‘Nadie se salva’. El actor peruano confesó en vivo que atraviesa una nueva etapa sentimental y aseguró que su actual pareja es la “dueña de su corazón”, despertando el interés entre los usuarios en redes sociales y el público conectado al espacio digital.

Todo ocurrió cuando Pablo Saldarriaga y Johan Tomasevic conversaban sobre qué hace una persona cuando está enamorada. En ese momento, el exactor de ‘Torbellino’ lanzó una inesperada declaración: "Primicia calientita chocherita… hoy por hoy, viernes 6 de febrero del 2026, yo después de mucho tiempo estoy enamorado".

Gabriel Calvo evita revelar el nombre de su pareja

Sin embargo, Gabriel Calvo aclaró que aún no puede revelar el nombre de su actual pareja, ya que primero necesita mantener una conversación privada con una tercera persona. Todos los presentes en la mesa solo asintieron con la cabeza, lo que evidenció que conocen la identidad de ambas personas y coincidieron en que eso sería lo más adecuado.

Tras la confesión, los comentarios en la transmisión en vivo no se hicieron esperar. Muchos usuarios sugirieron que la persona especial sería la influencer culinaria Majo con Sabor, luego de que ambos compartieran recientemente contenido juntos que encendió rumores de una posible relación sentimental en redes sociales.

Gabriel Calvo habla de su amistad con Keiko Fujimori

En el pasado, Gabriel Calvo también se refirió a su vínculo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien asistió junto a su hija a ver su espectáculo 'Primer Damo' en la Peña Del Carajo, un show que parodia la vida política peruana. El actor confirmó que mantienen una amistad cercana y destacó sus cualidades personales.

Finalmente, Calvo fue enfático al aclarar que, pese a su cercanía con la política y su amistad con Fujimori, no tiene planes inmediatos de incursionar en ese ámbito. "Somos amigos, es simpática, guapa e inteligente, pero el tema de la política conmigo por ahora no; quizá en cinco añitos", afirmó, añadiendo que en algunas ocasiones han salido a tomar café.

