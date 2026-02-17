La conductora hizo pública su molestia por el bajo rating que le deja el programa que la antecede. Foto: Composición LR

Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para pronunciarse públicamente sobre la falta de apoyo que, según señaló, recibe dentro del canal debido al bajo rating de ‘Esto sí es amor’, espacio que se emite antes de ‘Magaly TV, La Firme’.

La popular “urraca” apuntó directamente al programa conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, el cual no ha logrado buenos resultados de audiencia desde su estreno. “Aquellos que proclaman mi desaparición de la tele, acá estoy enterita. Todos anunciando ‘Magaly ya desapareció’, no. Lo que ha desaparecido es el programa que me antecede”, sostuvo.

En esa misma línea, la conductora se refirió a sus detractores e invitó a que observen qué tipo de “colchón” televisivo recibe antes de salir al aire, haciendo énfasis en el espacio de citas que antecede a su emisión. Asimismo, dejó en claro su incomodidad por el desempeño de ‘Esto sí es amor’ desde su estreno.

"Yo soy ambiciosa. A mí me gusta ganar; no me gusta quedarme en la mediocridad. Si no tengo el apoyo de quienes deben apoyarme, sí me molesto. Hago esto público porque estoy muy molesta por la falta de apoyo y la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa que es el buque que remonta este canal. Ahí está mi queja, mi memorándum público. Las cosas claras", agregó.

Miguel Arce se defiende del bajo rating de su programa

Anteriormente, Miguel Arce, conductor de ‘Esto sí es amor’ junto a Suheyn Cipriani, se había referido al desempeño del programa, señalando que el crecimiento de audiencia es un proceso gradual, especialmente cuando se trata de un formato nuevo.

“Siento que estamos avanzando de a poquitos, acoplándonos, cambiando al público. Es un proceso, estoy tranquilo, siento que poco a poco vamos agarrando más forma y se va a ir prendiendo el formato”, afirmó.

Cabe recordar que ‘Esto sí es amor’ obtuvo 4.3 puntos de rating en su primera semana de estreno; sin embargo, en los días posteriores la cifra descendió hasta 2.5 puntos. Pese a ello, Arce destacó que el programa ha logrado mayor interacción en redes sociales, lo que considera una señal positiva del interés del público.