Angie Arizaga atraviesa una etapa decisiva en su vida personal. La empresaria y figura televisiva sorprendió a sus seguidores al exhibir por primera vez el anillo de compromiso que recibió de Jota Benz, pieza que fue creada especialmente por el cantante y entregada durante una pedida en Roma que calificó como inolvidable.

La exchica reality brindó detalles de la propuesta en una entrevista con el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde no solo mostró la joya ante cámaras, sino que relató cómo se desarrolló el momento en el Coliseo Romano. La escena, marcada por la sorpresa y los nervios, consolidó públicamente la historia de Angie y Jota, amor que empezó en las pantallas de 'Esto es guerra'.

Un anillo diseñado por Jota Benz: diamante de 4 quilates y oro amarillo

El anillo de compromiso de Angie Arizaga destaca por su elegancia y sobriedad. Se trata de un diamante en forma de pera de 4 quilates, montado en oro amarillo, una combinación clásica que resalta por su brillo y sofisticación. Según explicó la propia modelo, no participó en la elección del diseño, ya que todo fue iniciativa de Jota Benz.

Durante su aparición en ‘Magaly TV, la firme’, la influencer confesó que nunca había imaginado una propuesta de matrimonio en Europa y menos en una ciudad con tanta carga histórica como Roma. “Jamás en mi vida me hubiera imaginado una pedida en Roma”, expresó emocionada, mientras lucía la pieza que simboliza una nueva etapa en su relación.

El cantante y presentador, por su parte, reveló que el diseño fue trabajado desde cero. Cuidó cada detalle para que el anillo reflejara el estilo y personalidad de su pareja. El diamante de 4 quilates se convirtió así en el centro de atención, no solo por su tamaño, sino por el significado detrás de su elección.

Así fue la pedida en Roma que selló la historia de Angie y Jota

La pedida en Roma no fue improvisada. Jota Benz confesó que inicialmente planeaba hacer la propuesta el 31 de diciembre; sin embargo, los nervios y el deseo de sorprender a Angie Arizaga lo llevaron a adelantar el momento durante el viaje por Europa.

El Coliseo fue el escenario elegido para arrodillarse y formular la pregunta que cambió el rumbo de su relación. “Jamás en mi vida he estado tan nervioso”, admitió el artista al recordar la experiencia. La escena, íntima y cuidadosamente preparada, culminó con la respuesta afirmativa de la modelo. Incluso, tras la nota, Magaly Medina tuvo palabras de elogio para la pareja y espera que puedan consolidar su amor.