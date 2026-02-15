HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Angie Arizaga muestra por primera vez detalles de lujoso anillo de compromiso y sorprende al revelar quién lo diseñó: "Es perfecto"

Angie Arizaga presentó por primera vez su anillo de compromiso y compartió los detalles de la romántica pedida en Roma que marcó un antes y después en su historia de amor.

Angie y Jota son una de las parejas más consolidadas del espectáculo. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Instagram
Angie y Jota son una de las parejas más consolidadas del espectáculo. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Instagram

Angie Arizaga atraviesa una etapa decisiva en su vida personal. La empresaria y figura televisiva sorprendió a sus seguidores al exhibir por primera vez el anillo de compromiso que recibió de Jota Benz, pieza que fue creada especialmente por el cantante y entregada durante una pedida en Roma que calificó como inolvidable.

La exchica reality brindó detalles de la propuesta en una entrevista con el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde no solo mostró la joya ante cámaras, sino que relató cómo se desarrolló el momento en el Coliseo Romano. La escena, marcada por la sorpresa y los nervios, consolidó públicamente la historia de Angie y Jota, amor que empezó en las pantallas de 'Esto es guerra'.

PUEDES VER: Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

lr.pe

Un anillo diseñado por Jota Benz: diamante de 4 quilates y oro amarillo

El anillo de compromiso de Angie Arizaga destaca por su elegancia y sobriedad. Se trata de un diamante en forma de pera de 4 quilates, montado en oro amarillo, una combinación clásica que resalta por su brillo y sofisticación. Según explicó la propia modelo, no participó en la elección del diseño, ya que todo fue iniciativa de Jota Benz.

Durante su aparición en ‘Magaly TV, la firme’, la influencer confesó que nunca había imaginado una propuesta de matrimonio en Europa y menos en una ciudad con tanta carga histórica como Roma. “Jamás en mi vida me hubiera imaginado una pedida en Roma”, expresó emocionada, mientras lucía la pieza que simboliza una nueva etapa en su relación.

El cantante y presentador, por su parte, reveló que el diseño fue trabajado desde cero. Cuidó cada detalle para que el anillo reflejara el estilo y personalidad de su pareja. El diamante de 4 quilates se convirtió así en el centro de atención, no solo por su tamaño, sino por el significado detrás de su elección.

PUEDES VER: Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: 'Dedícate a ser feliz'

lr.pe

Así fue la pedida en Roma que selló la historia de Angie y Jota

La pedida en Roma no fue improvisada. Jota Benz confesó que inicialmente planeaba hacer la propuesta el 31 de diciembre; sin embargo, los nervios y el deseo de sorprender a Angie Arizaga lo llevaron a adelantar el momento durante el viaje por Europa.

El Coliseo fue el escenario elegido para arrodillarse y formular la pregunta que cambió el rumbo de su relación. “Jamás en mi vida he estado tan nervioso”, admitió el artista al recordar la experiencia. La escena, íntima y cuidadosamente preparada, culminó con la respuesta afirmativa de la modelo. Incluso, tras la nota, Magaly Medina tuvo palabras de elogio para la pareja y espera que puedan consolidar su amor.

Notas relacionadas
Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

LEER MÁS
Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

LEER MÁS
Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

LEER MÁS
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transportistas de ‘El Rápido’ evalúan marcha tras asesinato de chofer en San Martín de Porres

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

Espectáculos

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer año de relación en San Valentín: "Amor tan bonito"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza en medio de cuestionamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025