Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Espectáculos

Actriz Matilde León se emociona al mostrar lo enamorada que está de Stefano Salvini en su aniversario: “Vengo a presumir a mi novio”

“Vengo a presumir a mi novio”, expresó la exactriz de ‘AFHS’, Matilde León, quien festejó a la distancia un mes más de amor junto a Stefano Salvini, exnovio de Johanna San Miguel. 

Stefano Salvini y Matilde León anunciaron en televisión nacional que son novios. Foto: Composición LR/Instagram.
Matilde León y Stefano Salvini cumplieron un mes más como pareja, aunque esta vez lo hicieron separados. La exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Papá en apuros’ se encuentra en Colombia por compromisos laborales, mientras que el exnovio de Johanna San Miguel permanece en Lima enfocado en sus obras de teatro.

A pesar de la distancia, esto no fue un impedimento para que Matilde León le demostrara su amor públicamente a través de redes sociales. “Vengo a presumir a mi novio”, escribió la actriz en Instagram, acompañando el mensaje con tiernas fotos e imágenes de ambos, dándose muestras de cariño.

Matilde León y Stefano Salvini celebran su aniversario a la distancia

Matilde León sorprendió a Stefano Salvini con un emotivo gesto que compartió en su cuenta oficial de Instagram: “Vengo a presumir a mi novio porque hoy es nuestro día, y a pesar de la distancia, cada vez estamos más juntos. Gracias por tanto mi amor”, escribió la actriz de 25 años.

Horas después, Stefano Salvini le respondió con un mensaje igual de cariñoso. “Te amo y te pienso más de lo que podría decirte en un comentario”, expresó el actor. Matilde le contestó al instante y con emoción: “Lo feliz que me haces”.

Las muestras de cariño de ambos enternecieron a sus seguidores, quienes le dejaron cientos de mensajes, deseándoles lo mejor en su relación y destacando la química que mantienen incluso a la distancia.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Matilde León y Stefano Salvini?

Matilde León y Stefano Salvini hicieron oficial su noviazgo durante la alfombra roja de la película ‘Alfa y Bravo’. Ambos se dedican a lo mismo que es la actuación y detallan que simplemente su amistad fluyó y se terminaron enamorando.

Con respecto a la diferencia de edad, la actriz nació el 15 de septiembre del año 2000, por lo que tiene 25 años. Por su parte, el actor vino por primera vez al mundo el 9 de junio de 1992 y tiene actualmente 33 años. Ambos se llevan 8 años.

