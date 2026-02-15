HOYSuscripcion LR Focus

Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

La escena ha generado diversas interpretaciones en redes sociales, donde varios usuarios sostienen que el joven habría llegado para "borrar pruebas" del por qué se produjo el accidente.

Foto: Composición LR | TikTok

Reporte Semanal difundió nuevas imágenes relacionadas con el aparatoso accidente protagonizado por Laura Spoya, lo que generó cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la madrugada del jueves 12 de febrero. Durante el reportaje, un testigo relató que, tras la llegada de los efectivos policiales y miembros del Cuerpo General de Bomberos, apareció en escena un vehículo blanco del que descendió un joven, quien segundos después realizó una llamada telefónica desde la acera.

Mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes, el joven - quien vestía polo, short y zapatillas negras - ingresó a la camioneta de la exreina de belleza y retiró lo que parecía ser una almohada. Posteriormente, volvió rápidamente al vehículo para sacar más objetos. Las imágenes muestran que, cuando estaba por retirarse, un agente policial detiene la camioneta y, tras intercambiar algunas palabras, finalmente le permitió marcharse. Hasta el momento, se desconoce su identidad.

Laura Spoya confiesa que no recuerda parte del accidente y reflexiona: 'Estuve a punto de morir, soy consciente'



Cibernautas cuestionan intervención policial tras accidente

Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven. Sin embargo, la escena ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios sostienen que el sujeto habría llegado para "borrar pruebas" o retirar elementos clave del vehículo. Otros señalan que, en investigaciones similares, la Policía suele impedir que se manipule cualquier objeto, pues podría considerarse obstrucción a la justicia.

En la misma línea, algunos cibernautas señalan un presunto trato preferencial, cuestionando si existiría algún tipo de arreglo con las autoridades. "En otros casos no te dejan sacar nada porque todo forma parte de la investigación", escribieron usuarios, mientras otros insinuaron que cuando hay dinero de por medio "se hace lo que se quiere en el Perú" y que la modela se estaría "zurrando en las leyes peruanas".

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: 'De uno a tres meses'



¿Cómo ocurrió el accidente de Laura Spoya en Surco?

Laura Spoya protagonizó un grave accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 12 de febrero. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 a. m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con La Encalada, cuando su camioneta impactó contra la pared de una propiedad privada, ubicada en el distrito de Surco.

Tras el accidente, personal policial de la comisaría de Monterrico informó que Laura Spoya registró 0.20 gramos por litro en el dosaje etílico, cifra que se encuentra por debajo del límite permitido en el Perú para conductores particulares, establecido en 0.50 g/l.

Laura Spoya confiesa que no recuerda parte del accidente y reflexiona: “Estuve a punto de morir, soy consciente”

Laura Spoya confiesa que no recuerda parte del accidente y reflexiona: “Estuve a punto de morir, soy consciente”

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

