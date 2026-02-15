Reporte Semanal difundió nuevas imágenes relacionadas con el aparatoso accidente protagonizado por Laura Spoya, lo que generó cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la madrugada del jueves 12 de febrero. Durante el reportaje, un testigo relató que, tras la llegada de los efectivos policiales y miembros del Cuerpo General de Bomberos, apareció en escena un vehículo blanco del que descendió un joven, quien segundos después realizó una llamada telefónica desde la acera.

Mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes, el joven - quien vestía polo, short y zapatillas negras - ingresó a la camioneta de la exreina de belleza y retiró lo que parecía ser una almohada. Posteriormente, volvió rápidamente al vehículo para sacar más objetos. Las imágenes muestran que, cuando estaba por retirarse, un agente policial detiene la camioneta y, tras intercambiar algunas palabras, finalmente le permitió marcharse. Hasta el momento, se desconoce su identidad.

Cibernautas cuestionan intervención policial tras accidente

Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven. Sin embargo, la escena ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios sostienen que el sujeto habría llegado para "borrar pruebas" o retirar elementos clave del vehículo. Otros señalan que, en investigaciones similares, la Policía suele impedir que se manipule cualquier objeto, pues podría considerarse obstrucción a la justicia.

En la misma línea, algunos cibernautas señalan un presunto trato preferencial, cuestionando si existiría algún tipo de arreglo con las autoridades. "En otros casos no te dejan sacar nada porque todo forma parte de la investigación", escribieron usuarios, mientras otros insinuaron que cuando hay dinero de por medio "se hace lo que se quiere en el Perú" y que la modela se estaría "zurrando en las leyes peruanas".

¿Cómo ocurrió el accidente de Laura Spoya en Surco?

Laura Spoya protagonizó un grave accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 12 de febrero. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 a. m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con La Encalada, cuando su camioneta impactó contra la pared de una propiedad privada, ubicada en el distrito de Surco.

Tras el accidente, personal policial de la comisaría de Monterrico informó que Laura Spoya registró 0.20 gramos por litro en el dosaje etílico, cifra que se encuentra por debajo del límite permitido en el Perú para conductores particulares, establecido en 0.50 g/l.