Michelle Soifer fue empapada y pintada en celebración de carnavales: "Destruida quedé"
La conductora de 'Arriba mi gente' se tomó con gracia lo sucedido al señalar que su peluca demostró ser a prueba de todo y resistió, aunque no ocurrió lo mismo con sus pestañas ni con su vestuario.
La cantante y conductora Michelle Soifer vivió un inesperado momento durante las celebraciones por los carnavales en el distrito de Mi Perú, en el Callao. La exchica reality terminó completamente empapada y cubierta de pintura mientras participaba como invitada especial en un matrimonio costumbrista.
A través de un video publicado en Instagram, se observa cómo la también conductora de 'Arriba mi gente' recibe con entusiasmo un collar de serpentina. Segundos después, empieza a recibir globos de agua en plena vía pública. Vestida con un total look fucsia, la artista quedó bañada en pintura de distintos colores y espuma en spray, al punto de que se le dificultaba caminar entre la multitud.
Michelle Soifer se pronuncia tras los carnavales
Tras el incidente, Michelle Soifer utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido. En un video, que registró el peculiar momento, escribió con humor: "Amigos, a mí me gustan los carnavales, pero se excedieron. Destruida quedé, jajaja”. Además, agradeció a las autoridades correspondientes por la invitación al evento.
La cantante también tomó con gracia lo sucedido al señalar que su ropa, su peinado y hasta sus pestañas postizas quedaron arruinadas. Además, aprovechó para destacar que su peluca resistió la intensa jornada. "Me hicieron michi", añadió entre risas, dejando claro que, pese a todo, disfrutó la experiencia.
Usuarios se pronuncian en redes sociales
Las imágenes generaron reacciones divididas entre los usuarios. Algunos consideraron que los vecinos "se pasaron" con la intensidad de los juegos carnavalescos, mientras que otros defendieron la tradición y aseguraron que así se viven los carnavales en distintas partes del Perú.
Entre los comentarios, varios seguidores resaltaron la actitud positiva de Michelle Soifer y aseguraron que "lo dio todo" pese a quedar completamente pintada y mojada. Otros mensajes destacaron su carisma y recordaron que en estas celebraciones nadie se salva, ya que incluso niños y familias enteras participan en los tradicionales carnavales.