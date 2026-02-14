HOYSuscripcion LR Focus

Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

"Me decía: 'Ahí viene la remate de sketch'", declaró Zelma Gálvez. La actriz aseguró que Tatiana Astengo no solo era "muy cruel" al hablar con ella, sino también con otras personas.

No es la primera vez que Zelma Gálvez critica a Tatiana Astengo.
No es la primera vez que Zelma Gálvez critica a Tatiana Astengo. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram

Zelma Gálvez decidió hablar sin filtros en una reciente entrevista. A sus 65 años, la reconocida actriz y comediante abrió una ventana a pasajes poco conocidos de su trayectoria y de su vida personal. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron sus declaraciones sobre Tatiana Astengo, otra de las figuras visibles del entretenimiento nacional.

Gálvez reveló que la recordada intérprete de Reina Pachas en 'Al fondo hay sitio' fue "muy cruel" al hablar no solo con ella, sino también con otras personas. Aunque evitó mencionar otros nombres, sí señaló directamente a Astengo, con quien formó parte del elenco del programa humorístico 'Las mil y una de Carlos Álvarez' en la década de 1990.

Zelma Gálvez señala a Tatiana Astengo por sus comentarios

La revelación de Zelma Gálvez ocurrió durante el podcast 'Historias detrás de las Historias con Jorge Salas', cuando fue consultada sobre aquello que hoy no estaría dispuesta a tolerar en el ámbito artístico. La comediante respondió sin titubeos que jamás permitiría nuevamente el maltrato verbal de sus colegas, recordando que en el pasado atravesó esa situación. "Ya no aceptaría que ninguna actriz venga a ningunearme. He tenido actrices que se han atrevido en su momento a ser crueles conmigo. Yo me deprimía o me sentía muy mal", confesó.

Ante la pregunta de si podía mencionar algún nombre en particular, Gálvez no dudó en señalar a Tatiana Astengo, a quien acusó de haberse expresado con dureza hacia ella y hacia otros. "Es muy cruel para hablar. No solo conmigo, sino con muchos. Cree que le ha ganado a alguien. La misma vida va mostrando lo que es", declaró.

"Me decía: 'Ahí viene la remate de sketch'": Zelma Gálvez sobre comentarios de Tatiana Astengo

En ese contexto, Zelma Gálvez recordó un comentario específico que, según afirma, Tatiana Astengo tuvo hacia su persona: "Me decía: 'Ahí viene la remate de sketch'".

La actriz explicó que al inicio no interpretó esas palabras como un menosprecio, pues reconocía la importancia del remate en un acto cómico. "Yo decía: 'Mira, qué interesante. Remate de sketch es un sitio muy importante dentro del sketch'", explicó. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a percibir un matiz distinto en la manera en que Astengo lo decía. "Pero la forma cómo te lo dice, después de semanas te das cuenta: lo decían como un acto despectivo… la mala saña”, aseguró.

